Ο Παναθηναϊκός εξέτασε σοβαρά την περίπτωση του Αντριάνο Γιάγκουσιτς και τώρα η Ντινάμο Ζάγκρεμπ φουλάρει για την απόκτηση του 20χρονου Κροάτη.

Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς θεωρείται αυτή τη στιγμή ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στην Κροατία. Ο Παναθηναϊκός εξέτασε σοβαρά την περίπτωση του 20χρονου (6/9/05) μεσοεπιθετικού, ο οποίος ανήκει στη Σλάβεν Μπελούπο με συμβόλαιο έως το 2028, αλλά ήταν εξαρχής μία πολύ δύσκολη υπόθεση.

Τον αριστεροπόδαρο Γιάγκουσιτς, ο οποίος φέτος κάνει τρομερή σεζόν με 22 συμμετοχές, 9 γκολ και 6 ασίστ, είχαν στο μάτι η Βέρντερ Βρέμης και η Μπράγκα, εκτός από το τριφύλλι. Φυσικά αδιάφορη δεν θα μπορούσε να είναι η Ντινάμο Ζάγκρεμπ. Ο μεγαλύτερος σύλλογος της Κροατίας δεν αφήνει εύκολα να της ξεφύγουν τα ταλέντα. Ο Γιάγκουσιτς την απασχολούσε, αλλά δεν είχε υπάρξει εξέλιξη. Τώρα, στην Κροατία υποστηρίζουν ότι η Ντινάμο ξεκίνησε νέο κύκλο διαπραγματεύσεων για τον Γιάγκουσιτς.

Αναλυτικά όσα αναφέρουν οι Κροάτες: «Η Ντινάμο ονειρεύεται ξανά κι ελπίζει στην απόκτηση του μεγαλύτερου «διαμαντιού» του κροατικού πρωταθλήματος. Ο Αντριάνο Γιαγκούσιτς (20) της Σλάβεν Μπελούπο μέχρι πριν από λίγες ημέρες έμοιαζε απολύτως εκτός εμβέλειας, ωστόσο η κατάσταση φαίνεται πως αλλάζει.

Η υπόθεση με την Μπράγκα και τη Βέρντερ έχει οριστικά ναυαγήσει, αν και κάποια στιγμή έμοιαζε τελειωμένη υπόθεση, με τον νεαρό επιθετικό να καταλήγει στη Βρέμη σε μια συμφωνία ύψους 6.000.000 ευρώ, γεγονός που δίνει στον Ζβόνιμιρ Μπόμπαν και τους συνεργάτες του μια νέα ευκαιρία να κινηθούν.

Σε ρεπορτάζ της ιστοσελίδας "Germanijak" τονίζεται ότι η Ντινάμο θα περιμένει να ολοκληρωθεί απόψε η μεταγραφική περίοδος στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και στη συνέχεια θα προσπαθήσει να συμφωνήσει για την άφιξη του Γιάγκουσιτς το καλοκαίρι.

Πάντα υπάρχει το οικονομικό ζήτημα βέβαια. Μπορεί η Ντιναμό να καλύψει τις απαιτήσεις του συλλόγου από την Κοπρίβνιτσα, οι οποίες πλέον ξεπερνούν τα 5.000.000 ευρώ; Και από τη στιγμή που θεωρείται πιθανή και η παρουσία του παίκτη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, το καλοκαίρι το ποσό αυτό θα μπορούσε να είναι ακόμη υψηλότερο.

Παρ' όλα αυτά στο Ζάγκρεμπ έχουν άσους στο μανίκι, καθώς είναι έτοιμοι να προσφέρουν μεγαλύτερο ποσοστό από μελλοντική μεταγραφή, προσπαθώντας έτσι να μειώσουν το σταθερό ποσό των απαιτήσεων.

Οι πιθανότητες της Ντινάμο θα αυξηθούν τις επόμενες εβδομάδες, εφόσον μεγαλώσει η διαφορά από τους διώκτες της στο πρωτάθλημα Κροατίας, κάτι που θα φέρει πιο κοντά τον τίτλο και τη συμμετοχή στο Champions League. Αυτό θα σήμαινε ότι θα μπορεί να κινηθεί πιο άνετα οικονομικά».