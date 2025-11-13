Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Biathle – Triathle & Laser Run: Είκοσι μετάλλια ο απολογισμός της Ελλάδας

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε για τους Έλληνες αθλητές και αθλήτριες το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Biathle – Triathle & Laser Run που διεξήχθη στην Αττάλεια, στην Τουρκία. Οι πρωταθλητές μας συνέλεξαν συνολικά είκοσι μετάλλια (έξι χρυσά, εννέα ασημένια και πέντε χάλκινα), τα τρία εκ των οποίων προέρχονταν από ατομικά αγωνίσματα.

Στα ατομικά θριάμβευσε η Μαρία Ήλια Πατσούρα, η οποία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο laser run γυναικών και το ασημένιο στην αντίστοιχη κατηγορία Triathle Ο Απόστολος Σωτήρης Μπαντής ήρθε 2ος στο biathle κάτω των 19. Στα ομαδικά, στις σκυτάλες, η χώρα μας κατέκτησε πέντε χρυσά μετάλλια.

Οι Ευάγγελος Πατσούρας, Αθανάσιος Σπαντούρος και Μάριος Σπαντούρος αναδείχθηκαν πρωταθλητές στο Biathle ανδρών. Στην πρώτη θέση του βάθρου ανέβηκαν και οι Μαρία Ήλια Πατσούρα – Ευάγγελος Πατσούρας (mix relay -19, triathle), οι Μαρία Ήλια Πατσούρα, Ελπινίκη Σπαντούρου, Ολυμπία Παινέση (team laser run senior), οι Μαρία Ήλια Πατσούρα και Ευάγγελος Πατσούρας (biathle mix -19) και οι Δήμητρα Πατσούρα και Μάριος Σπαντούρος στο mix relay triathle junior.

Ασημένια μετάλλια κατέκτησαν οι Πέτρος Κοντογιάννης – Απόστολος Σωτήριος Μπαντής (gender relay -19 biathle), οι Μαρία Ήλια Πατσούρα - Ευάγγελος Πατσούρας (laser run mix relay -19), οι Μιχάλης Τσαβαλιάς – Μάριος Σπαντούρος – Θεόφιλος Πετρόπουλος (laser run -19),οι Δήμητρα Πατσούρα - Ελπινίκη Σπαντούρου (laser run junior gender γυναικών), οι Μαρία Ήλια Πατσούρα – Δήμητρα Πατσούρα – Ελπινίκη Σπαντούρου (team biathle γυναικών), οι Απόστολος Σωτήριος Μπαντής – Μιχάλης Τσαβαλιάς - Θεόφιλος Πετρόπουλος (ομαδικό biathle), ο Απόστολος Σωτήριος Μπαντής (biathle -19) και οι Μαρία Ήλια Πατσούρα – Δήμητρα Πατσούρα – Ελπινίκη Σπαντούρου ( laser run junior gender women).

Στην 3η θέση του βάθρου ανέβηκαν οι: Μάριος Σπαντούρος – Ειρηναίος Χρήστος Παππάς – Πέτρος Κοντόγιαννης (ομαδικό εφήβων triathle), Μιχάλης Τσαβαλιάς – Θεόφιλος Πετρόπουλος – Απόστολος Μπαντής (ομαδικό -19 triathle), Μιχάλης Τσαβαλιάς – Θεόφιλος Πετροπουλος (gender men relay triathle -17), Δήμητρα Πατσούρα – Μάριος Σπαντούρος (biathle mix junior), Αθανάσιος Σπαντούρος – Μάριος Σπαντούρος (laser run gender men -19).

Ο Άγγελος Σπαντούρος, προπονητής στην Ελληνική Ομοσπονδία Μοντέρνου Πεντάθλου, δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τις επιδόσεις των Ελλήνων πρωταθλητών και πρωταθλητριών και δέχτηκε τα συγχαρητήρια των ιθυνόντων της Ομοσπονδίας.