Αγγελική Βύζικα: Το τελευταίο «αντίο» την Τετάρτη, πώς θα την τιμήσει ο ΠΣΑΤ
Το Δ.Σ. του ΠΣΑΤ, με αφορμή την απώλεια της αθλητικής δημοσιογράφου, Αγγελικής Βύζικα και μία ημέρα πριν την κηδεία της (που θα γίνει την Τετάρτη) αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:
Να παραστεί σύσσωμο στη νεκρώσιμη ακολουθία, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου και ώρα 13:45, στο Γ' Νεκροταφείο Αθηνών.
Να εκφωνηθεί επικήδειος από τον πρόεδρο του ΠΣΑΤ.
Να κατατεθεί ποσό στον Σύλλογο Γυναικών με καρκίνο του μαστού “Αλμα Ζωής”.
Να καθιερωθεί στη μνήμη της βραβείο για τα αθλήματα ΑμεΑ, στη διάρκεια των δημοσιογραφικών βραβείων.
Να οργανωθεί ημερίδα πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού.
Σε ένδειξη πένθους, να παραμείνουν τα γραφεία του Συνδέσμου κλειστά την Τετάρτη 12 και την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.