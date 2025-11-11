Την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου στις 13:45, στο Γ' Νεκροταφείο, θα γίνει η κηδεία της Αγγελικής Βύζικα, που απεβίωσε μετά από μάχη ετών με την επάρατη νόσο.

Το Δ.Σ. του ΠΣΑΤ, με αφορμή την απώλεια της αθλητικής δημοσιογράφου, Αγγελικής Βύζικα και μία ημέρα πριν την κηδεία της (που θα γίνει την Τετάρτη) αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

Να παραστεί σύσσωμο στη νεκρώσιμη ακολουθία, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου και ώρα 13:45, στο Γ' Νεκροταφείο Αθηνών.

Να εκφωνηθεί επικήδειος από τον πρόεδρο του ΠΣΑΤ.

Να κατατεθεί ποσό στον Σύλλογο Γυναικών με καρκίνο του μαστού “Αλμα Ζωής”.

Να καθιερωθεί στη μνήμη της βραβείο για τα αθλήματα ΑμεΑ, στη διάρκεια των δημοσιογραφικών βραβείων.

Να οργανωθεί ημερίδα πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού.

Σε ένδειξη πένθους, να παραμείνουν τα γραφεία του Συνδέσμου κλειστά την Τετάρτη 12 και την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου.