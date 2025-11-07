Μια θάλασσα από Ladies στoν Αστέρα: Χίλιες δρομείς έτρεξαν για καλό σκοπό!

Το 13ο Ladies Run, με ανανεωμένη διαδρομή, πλημμύρισε χαμόγελα την Αθηναϊκή Ριβιέρα και πρόσφερε στήριξη σε ευάλωτες γυναίκες. Η Μαρίνα Κωνσταντίνου, στην πρώτη της συμμετοχή, κέρδισε το χρυσό.

Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, η χερσόνησος του Λαιμού στη Βουλιαγμένη πλημμύρισε με χρώμα, ατόφια θηλυκή ενέργεια και γυμνασμένα πόδια. Χίλιες γυναίκες κάθε ηλικίας έτρεξαν στη 13η διοργάνωση του Ladies Run, τον πρώτο και αυθεντικό γυναικείο αγώνα δρόμου στην Ελλάδα που κάθε φθινόπωρο γίνεται talk of the town. Σε μια ανανεωμένη φέτος διαδρομή με αφετηρία την Astir Beach, που πέρασε πρώτα από το Four Seasons και (μέσω υπόγειας διάβασης) την Astir Marina, πριν φτάσει στο τέρμα της Χερσονήσου.

Για ακόμη μια χρονιά, ο αγώνας διατήρησε τη μοναδική του… συνταγή: μια συναρπαστική εμπειρία που συνδυάζει θηλυκότητα, άθληση, γιορτή και κοινωνική προσφορά. Το Ladies Run παραμένει πιστό στη βασική του δέσμευση: να στηρίζει γυναίκες που το έχουν ανάγκη. Μέσω του μη κερδοσκοπικού οργανισμού ΔΕΣΜΟΣ, η διοργάνωση ενισχύει ευπαθείς ομάδες γυναικών (φυλακισμένων, κακοποιημένων, τοξικοεξαρτημένων κ.α.), αποδεικνύοντας πως το τρέξιμο μπορεί να γίνει μια πράξη αλληλεγγύης.

Λίγο πριν την εκκίνηση, οι συμμετέχουσες συγκεντρώθηκαν στο γκαζόν της Astir Beach για την καθιερωμένη προθέρμανση: ο ΟΠΑΠ -Experience Partner της διοργάνωσης και η trainer Μάντη Περσάκη ανέλαβαν το ζέσταμα, φτιάχνοντας ατμόσφαιρα γεμάτη χαμόγελα προς τους πολυάριθμους φωτογράφους, μουσική από την DJ Μαρία Παπιδάκη και προσμονή για την εκκίνηση.

Λίγο πριν τις 10:00, οι Ladies μετακινήθηκαν στην αφετηρία. «Είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι εδώ να στηρίξω το Ladies Run, τον αγώνα που 13 χρόνια στηρίζει γυναίκες που το έχουν ανάγκη», δήλωσε κάτω από την αψίδα, η Αθηνά Οικονομάκου.

Ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος τόνισε: «Η Βουλιαγμένη φιλοξενεί κάθε χρόνο έναν από τους πιο όμορφους αγώνες όλης της Ελλάδας, έναν αγώνα που έχει γίνει θεσμός». Πρόσθεσε ότι στο νέο δημοτικό γηροκομείο της Βούλας, το οποίο βρίσκεται υπό σχεδιασμό, θα λειτουργήσει και ξενώνας για γυναίκες θύματα κακοποίησης. Από την πλευρά του ΔΕΣΜΟΥ, η Πρόεδρος Αλέξια Κατσαούνη δήλωσε: «Για 13η χρονιά είμαστε εδώ. Και ο ΔΕΣΜΟΣ είναι 13 ετών - είμαστε συνομήλικοι! Την περασμένη χρονιά υλοποιήσαμε 5 δράσεις για ευπαθείς ομάδες γυναικών με το Ladies Run και φέτος εύχομαι να ενισχύσουμε περισσότερες».

Η Ελευθερία Βολιώτη, Διευθύντρια Καρτών της Εθνικής Τράπεζας, ενημέρωσε τις Ladies ότι η Εθνική τριπλασιάζει την προσφορά προς τον ΔΕΣΜΟ για όσες γράφτηκαν κάνοντας χρήση καρτών της. Ο Ηρακλής Παύλου, CEO του Αστέρα, αποκάλυψε στις Ladies ότι θα εγκαινιάσουν τρέχοντας τη νέα υπόγεια διάβαση που συνδέει το Four Seasons με την Astir Marina, ενώ ο Μάριος Θεμιστοκλέους, Υφυπουργός Υγείας, συνεχάρη τη διοργάνωση και ευχήθηκε όλο και περισσότερες Ελληνίδες και Έλληνες να βάλουν την άσκηση και το τρέξιμο στη ζωή τους.

Η εκκίνηση δόθηκε στις 10.00 ακριβώς από την Αθηνά Οικονομάκου, τον Δήμαρχο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης Γρηγόρη Κωνσταντέλλο και τον ιδρυτή του θεσμού Κίμωνα Φραγκάκη. Με το σήμα τους, οι δρομείς ξεχύθηκαν πίσω από το προπορευόμενο όχημα, το MG ZS Max Hybrid+, ενώ ακριβώς έξω από την Astir Beach δέσποζαν τα MG S5 και MG3 Hybrid+, από τον Όμιλο Συγγελίδη και την MG. Η διαδρομή πραγματοποιήθηκε σε ιδανικές καιρικές συνθήκες. Ήταν, όπως πάντα, πανέμορφη, δίπλα στη θάλασσα και στα πεύκα, ωστόσο η πορεία μέσα στη μαρίνα έγινε αντίθετα σε σχέση με πέρυσι, με τις Ladies να κατευθύνονται προς το ακρωτήρι του Λαιμού και από εκεί να επιστρέφουν πίσω για τον τερματισμό σε μια μεγάλη κατηφορική ευθεία που ανέβασε την ταχύτητα. Σε όλο το μήκος της διαδρομής, εθελοντές υποστήριζαν τις Ladies με χαμόγελα και ενθάρρυνση, ενώ στους σταθμούς ενυδάτωσης τις περίμενε το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Μιτσικέλι, σε ανακυκλώσιμη συσκευασία.

Γενική κατάταξη: πρώτη τερμάτισε η Μαρίνα Κωνσταντίνου (18:13), δεύτερη η Εμμανουέλα Πλάκα (19:04) και τρίτη η Γεωργία Δεσπολλάρη (19:33). Το χρυσό μετάλλιο απονεμήθηκε από τον Κωνσταντίνο Παργινό, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Astir Beach, το αργυρό από τον Hansoo Kim, Head of Samsung Electronics Hellas Greece, και το χάλκινο από τον Δημήτρη Πουλή, Marketing Brand Manager HOKA. Τα μετάλλια για άλλη μια χρονιά επιμελήθηκε ο εικαστικός καλλιτέχνης Κωνσταντίνος Βαλαής.

Πριν τις κύριες απονομές, η Ελισάβετ Κοκκίνου, Human Resources Manager της ERGO, πρόσφερε στους εκπροσώπους των εθελοντών ανθοδέσμες. Μια ζεστή στιγμή που υπενθύμισε ότι χωρίς εθελοντές, καμία μεγάλη διοργάνωση δεν μπορεί να πετύχει και να εξελιχθεί.

Μετά τον τερματισμό, η παραλία γέμισε με αγκαλιές, selfies, μαμάδες με καρότσια, φίλες που τερμάτισαν πιασμένες χέρι-χέρι, “βετεράνες” ladies και νεαρά κορίτσια που έτρεξαν για πρώτη φορά. Κάποιες Ladies δάκρυσαν από συγκίνηση, άλλες έκλαψαν από τα γέλια· όλες όμως πήραν μαζί τους μια εμπειρία που δεν ξεχνιέται. Οι συμμετέχουσες παρέλαβαν το φετινό αναμνηστικό κολιέ από το Prigipo, μια κοραλένια σταγόνα - μενταγιόν για τον… ιδρώτα που έχυσαν, και απόλαυσαν δροσερά ροφήματα και protein puddings από την Arla Protein για άμεση μυική αποκατάσταση. Το PureSide Fitness είχε ξεχωριστή παρουσία, με την ομάδα του να περιμένει τις Ladies επάνω στην παραλία για χαλάρωση και διατάσεις μετά τον τερματισμό.

Το Sponsors Village ήταν, όπως πάντα, γεμάτο δράση και εκπλήξεις. Η Samsung Electronics Hellas, ως Χρυσός Χορηγός για ένατη χρονιά, έδωσε τον παλμό του Ladies Run με το μήνυμα «Unfold What Matters». Στο booth της Samsung, οι Ladies γνώρισαν συσκευές όπως το Galaxy Z Flip, τα Galaxy Watch8 και το Galaxy Ring, που με το Samsung Health προσφέρουν ολοκληρωμένη παρακολούθηση και υποστήριξη ευεξίας. Η HOKA, Official Running Shoe του Ladies Run, έφερε στο περίπτερό της διάδρομο δοκιμών και όλα τα νέα της μοντέλα, δίνοντας στις Ladies τη δυνατότητα να τρέξουν, να δοκιμάσουν στο πραγματικό τους πάτημα και να ανακαλύψουν ποιο παπούτσι ταιριάζει στις ανάγκες και στον ρυθμό τους, η Εθνική Τράπεζα δημιούργησε ένα πρωτοποριακό beauty corner με face painting και girly χτενίσματα. Η Qinetiko – Apparel Partner της διοργάνωσης, που σχεδίασε το T-shirt του αγώνα, είχε ένα πολύ δημοφιλές περίπτερο όπου οι Ladies συμμετείχαν σε συνεντεύξεις για τους στόχους τους και τη γυναικεία ενδυνάμωση. Πώς να μην παρασυρθείς από την όλη ατμόσφαιρα στην Astir Beach;

Φεύγοντας, όλες οι Ladies πήραν μαζί τους ένα πανέμορφο οικολογικό Goodie Bag “Run Like a Lady” από την ERGO Ασφαλιστική. Μέσα περιλάμβανε: anti-stress shower gel από τη YOUTH LAB με το καινοτόμο σύμπλεγμα φυτο-ενδορφινών, ατομικές μπάρες από τον Μακεδονικό Χαλβά, κομψό lanyard από το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Μιτσικέλι, voucher από την ΙΑΣΩ Γενική Κλινική για προληπτικούς ελέγχους υγείας, voucher από τη Samsung Electronics Hellas για αγορές συσκευών νέας γενιάς, buff από την Εθνική Τράπεζα και ένα girly headband της Samsung Electronics Hellas – μικρές λεπτομέρειες που κάνουν κάθε επόμενο run ακόμη πιο stylish.

Ο Κλασικός Μαραθώνιος της Αθήνας ακολουθεί στο δρομικό καλεντάρι και πολλές Ladies μας είπαν ότι θα τρέξουν εκεί με το μπλουζάκι ή και αξεσουάρ από φέτος ή και προηγούμενες χρονιές του Ladies Run. Ήδη, 24 ώρες μετά τον ομορφότερο αγώνα της χρονιάς, οι δικές μας ετοιμασίες για το Ladies Run 2026 έχουν ξεκινήσει!