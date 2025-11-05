Αλέξανδρος Γκιννής: «Σοκαρίστηκα όταν έμαθα ότι θα είμαι ο πρώτος λαμπαδηδρόμος»

Ο Αλέξανδρος Γκιννής, πρωταθλητής στο αλπικό σκι, μιλά για την επιλογή του από την ΕΠΕ ως του πρώτου λαμπαδηδρόμου για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano Cortina 2026.

Ο Αλέξανδρος Γκιννής στις 26 Νοεμβρίου θα έχει την τιμή και το προνόμιο να είναι ο πρώτος λαμπαδηδρόμος για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano Cortina 2026.

O πρωταθλητής του αλπικού σκι μίλησε για την τιμή να είναι ο πρώτος που θα μεταφέρει την Ολυμπιακή Φλόγα τονίζοντας την υπερηφάνεια του και πρόσθεσε ότι στόχος στους Αγώνες θα είναι η κατάκτηση ενός μεταλλίου, για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής χιονοδρομίας.

«Δεν μπορούσα να φανταστώ ποτέ ότι θα είμαι ο πρώτος λαμπαδηδρόμος. Μεγάλωσα μέσα σε μία οικογένεια που αγαπούσε τον αθλητισμό, αλλά το να είμαι εδώ είναι κάτι απίστευτο», είπε ο Γκιννής και τόνισε ότι σοκαρίστηκε όταν ενημερώθηκε για την επιλογή της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής: «Ήταν ένα συναίσθημα που με γέννησε με υπερηφάνεια και ένιωσα πραγματικό σοκ. Είναι μία τόσο μεγάλη τιμή για μένα να είμαι πρώτος Λαμπαδηδρόμος για τη χώρα μου και είναι κάτι που θα έχω μαζί μου για πάντα».

Το γεγονός ότι θα είναι ο πρώτος Λαμπαδηδρόμος τον βοηθά και ψυχολογικά ενόψει της συμμετοχής του, στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. «Εχω μία πολύ μεγάλη ώθηση. Πιστεύω σε αυτό που κάνουμε κι εγώ και η ομάδα μου και πλέον έχω και το τσακ παραπάνω για να θυμηθώ γιατί το κάνω αυτό το σπορ».

Ο Αλέξανδρος Γκιννής αναφέρθηκε και στην πορεία του ως το Μιλάνο, «η προετοιμασία μου πάει πάρα πολύ καλά. Είχα το χειρουργείο πέρσι που με κράτησε εκτός αλλά πλέον είμαι υγιής και με φουλ δύναμη και όλα πηγαίνουν φανταστικά» και δεν έκρυψε το μεγάλο του όνειρο: «Σίγουρα είναι το μετάλλιο ο στόχος μου. Είναι ένας αγώνας κάθε τέσσερα χρόνια, όπως είναι κάθε δύο χρόνια το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, και το μετάλλιο είναι ο μεγάλος μου στόχος.»

Η Αφή της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano Cortina 2026 θα γίνει στην Αρχαία Ολυμπία στις 26 Νοεμβρίου (11.30) και η Παράδοση στο Παναθηναϊκό Στάδιο στις 4 Δεκεμβρίου (11.00) με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.