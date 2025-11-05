Bρούτσης: «Στο ΣΕΦ και πάλι το πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού»

Ο υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης αποκάλυψε ότι και αυτή τη σεζόν το πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου θα φιλοξενηθεί στο ΣΕΦ».

Ο υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης έβγαλε την είδηση στη συνέντευξη Τύπου για τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, που έγινε την Τετάρτη (5/11) στην ολυμπιακή εγκατάσταση του TEA KWON DO στο Τροκαντερό.

Ο κυβερνητικός παράγαντας στην ομιλία του δήλωσε πως το ΣΕΦ θα φιλοξενήσει και αυτή την αγωνιστική περίοδο το πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου και στη συνέχεια ο κόσμος του στίβου θα έχει στη διάθεσή του το κλειστό στάδιο της Παιανίας, όπου εκκρεμεί η τοποθέτηση νέου ελαστικού τάπητα, έργο που αναμένεται να γίνει την άνοιξη του 2026.

«Λύθηκε το μεγάλο θέμα χθες, σε συνεννόηση με την κ. Σακοράφα, για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού, το οποίο θα γίνει πάλι στο ΣΕΦ. Μετά θα πάμε στο νέο, σύγχρονο, ανακαινισμένο στολίδι που λέγεται Παιανία — ένα υπερσύγχρονο Αθλητικό Κέντρο Στίβου, το οποίο θα είναι στη διάθεση του ΣΕΓΑΣ» είπε ο Γιάννης Βρούτσης.

Επίσης τόνισε τα εξής: «Είμαι στην ευχάριστη θέση να γνωστοποιήσω ότι, ειδικά όσον αφορά το εμβληματικό Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας — για το οποίο είχατε πολύ δίκιο που παραπονιόσασταν και κάνατε κριτική να βελτιώσουμε τις υποδομές — είναι πλέον στην τελική ευθεία για να αποτελεί ένα από τα καλύτερα και πιο εμβληματικά στην Ελλάδα, ίσως και στην Ευρώπη. Διότι, με 125 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία δώσαμε για την αναβάθμιση του ΟΑΚΑ, πλέον αυτό δεν έχει καμία σχέση με το παρελθόν.

Ήδη παραδώσαμε το Κ1 και το Κ2, με τα πιο σύγχρονα ταρτάν που υπάρχουν. Αρχικά, το κλειστό προπονητήριο, το οποίο με πολιτική βούληση φτιάχτηκε σε τρεις μήνες. Θα φτιάξουμε και το μεγάλο στάδιο και θα ολοκληρωθεί η παρέμβαση με τα υπόλοιπα έργα.

Επίσης, ανακοίνωσα σε περίπου δώδεκα Ολυμπιακές Ομοσπονδίες πως θα κάνουν δωρεάν προπόνηση οι εθνικές τους ομάδες στα εθνικά αθλητικά κέντρα της χώρας. Αυτό θα γίνει, όχι δωρεάν, αλλά με πόρους που διασφαλίσαμε από το Υπουργείο Οικονομικών, οι οποίοι θα καταβάλλονται στα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα ως αντιστάθμισμα για τη στήριξή τους και την αναβάθμισή τους.

Τέλος, θέλω να πω ότι οφείλουμε όλοι οι Έλληνες, ανεξαρτήτως αθλητικής ή όχι ιδιότητας, κυρίως ο αθλητικός κόσμος της χώρας, να συμμετέχουμε σε αυτό το μοναδικό αθλητικό γεγονός, τον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Ελλάδας, που περνάει κάθε σύνορο και είναι ο ξεχωριστός, ο ελληνικός Aυθεντικός Μαραθώνιος».

Σακοράφα: «Να προσεγγίσουμε σε επίπεδο μαραθώνιους όπως αυτός του Λονδίνου»

Η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα στο δικό της χαιρετισμό είπε μεταξύ άλλων: «Είναι μια ομαδική προσπάθεια που συντείνει, ώστε ο Μαραθώνιος να γίνει καλύτερος, να αποκτήσει μεγαλύτερη αίγλη και να προσελκύσει δρομείς απ’ όλον τον κόσμο. Έχουμε από την Περιφέρεια Αττικής τη στήριξη που χρειαζόμαστε ώστε να ανυψώσουμε κι άλλο το ήδη υψηλό επίπεδο του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας και να προσεγγίσουμε Μαραθωνίους όπως αυτόν του Λονδίνου.

Η κεραμοπλάστρια Ελένη Βερναδάκη δημιούργησε το φετινό μετάλλιό μας, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή μας παραχωρεί το Καλλιμάρμαρο, ο Δήμος της Αθήνας και του Μαραθώνα συμβάλλουν και αυτοί, όπως επίσης το Ίδρυμα Νιάρχος, αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο ΑΜΑ είναι ο μοναδικός μαραθώνιος αφιερωμένος στην ειρήνη και σε έναν άνθρωπο που ήταν, μεταξύ άλλων, και αθλητής, τον Γρηγόρη Λαμπράκη, ο οποίος έδωσε τη ζωή του για την ειρήνη».

Τον Περιφερειάρχη Αττικής εκπροσώπησε η αναπληρώτρια Περιφερειάρχης, Χριστίνα Κεφαλογιάννη, που τόνισε: «Ο συμβολισμός του Μαραθωνίου παραμένει επίκαιρος και μας υπενθυμίζει ότι η νίκη της αντοχής είναι πάντα εφικτή. Στο παγκόσμιο αυτό περιβάλλον, η ευρύτερη περιοχή των Αθηνών δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τις επτά μεγάλες μητροπολιτικές περιοχές που φιλοξενούν τους Major Marathons του πλανήτη. Με το ιστορικό της βάρος, τη μοναδικότητα της διαδρομής και τις συνεχώς αναβαθμιζόμενες υποδομές, η Αττική είναι έτοιμη να σταθεί ισότιμα και πρωταγωνιστικά στο παγκόσμιο μαραθώνιο κίνημα, διεκδικώντας επάξια τη θέση που της αρμόζει ανάμεσα στις κορυφαίες διοργανώσεις».