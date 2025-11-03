Χρυσή η Πέννυ Τσαούτου – Πρωταθλήτρια Κόσμου η Ελλάδα στα Ομαδικά του SUP 2025

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ολοκληρώθηκε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα SUP 2025 στο Άμπου Ντάμπι, καθώς η Εθνική Ομάδα της Ελλάδας κατέκτησε την πρώτη θέση στα ομαδικά αγωνίσματα, αναδεικνυόμενη Πρωταθλήτρια Χώρα του Κόσμου!

Η αυλαία του κορυφαίου θεσμού έπεσε με τα αγωνίσματα των μεγάλων αποστάσεων, όπου οι Έλληνες και Ελληνίδες αθλητές πραγματοποίησαν εντυπωσιακές εμφανίσεις, δείχνοντας πάθος, συνοχή και εξαιρετική φυσική κατάσταση.

Κορυφαία στιγμή της διοργάνωσης αποτέλεσε η χρυσή επιτυχία της Πέννυς Τσαούτου, η οποία κατέκτησε την 1η θέση και το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία Γυναικών 50+, προσθέτοντας ένα ακόμη σπουδαίο κεφάλαιο στην ιστορία του ελληνικού SUP.

Συλλογικές και Ατομικές Διακρίσεις

Η Ελλάδα έλαμψε σε όλες τις κατηγορίες, σημειώνοντας υψηλές θέσεις και σταθερές παρουσίες στην πρώτη δεκάδα.

Στα ομαδικά αγωνίσματα μεγάλων αποστάσεων, η Εθνική Ομάδα των Ανδρών κατέκτησε την 1η θέση με τους Νίκο Μαλεκάκη, Τάσο Τσούρη, Γιώργο Φράγκο και Φαίδωνα Δούκα, ενώ οι Γυναίκες ανέβηκαν στο δεύτερο σκαλί του βάθρου με τις Νάνσυ Καραΐνδρου, Μαρία Παναγή, Μαρία Πατεράκη και Χριστιάνα Μεσλεμέ.

Στην κατηγορία Κ18, οι Νέοι Άνδρες κατέλαβαν την 5η θέση και οι Νέες Γυναίκες την 4η, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική των νεαρών αθλητών που αποτελούν το μέλλον του αθλήματος.

Αντίστοιχα, στο τεχνικό αγώνισμα, η Ελλάδα κατέκτησε δύο ασημένια μετάλλια σε Άνδρες και Γυναίκες, ενώ οι ομάδες Κ18 Γυναικών και Ανδρών κατέλαβαν τη 2η και 4η θέση αντίστοιχα.

Εκρηκτική Παρουσία στις Νεανικές Κατηγορίες

Οι αθλητές Κ15 εντυπωσίασαν με την παρουσία τους:

Ο Νίκος Φαρσάρης κατέκτησε δύο χρυσά μετάλλια (Sprint και Τεχνικό),

Ο Μάριος Αναστασίου ένα ασημένιο στο Τεχνικό,

ενώ η Δήμητρα Παπαδημητρίου κατέκτησε το ασημένιο στο Sprint των κοριτσιών.

Η νέα γενιά του ελληνικού SUP απέδειξε ότι το μέλλον είναι ήδη εδώ, με ταλέντο, πειθαρχία και ενέργεια που υπόσχονται ακόμη περισσότερες επιτυχίες.