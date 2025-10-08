Κηδεύτηκε η 19χρονη Άσπα, που έχασε τη ζωή της σε τροχαίο στην Αργυρούπολη

Βουβός πόνος στο τελευταίο «αντίο» στη 19χρονη Ασπασία Χατζηκλιμάνογλου, αθλήτριας του Cheerleading, που έχασε τη ζωή της σε τροχαίο στην Αργυρούπολη.

Στο Κοιμητήριο της Ηλιούπολης συγγενείς, φίλοι και ο κόσμος του αθλητισμού είπαν το μεσημέρι της Τετάρτης (8/10) τελευταίο «αντίο» στη 19χρονη Ασπασία Χατζηκλιμάνογλου, που έφυγε από τη ζωή σε τροχαίο δυστύχημα που έγινε με μοτοσυκλέτα τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Αργυρόπουλη.

Η Ασπασία Χατζηκλιμάνογλου, αθλήτρια του Cheerleading, ήταν συνεπιβάτης στη μηχανή που οδηγούσε 21χρονος φίλος της. Το δυστύχημα έγινε στη λεωφόρο Αργυρουπόλεως, όταν ο οδηγός της επιχείρησε σούζα, χάνοντας στη συνέχεια τον έλεγχο της μηχανής, με αποτέλεσμα τη βίαιη σύγκρουσή της στο διάζωμα.

«Την αποχαιρετούμε με αγάπη, αγάπη, σεβασμό και ευγνωμοσύνη»

Η Άσπα ήταν αθλήτρια του Γύμναθλου Ηλιούπολης, που με ανάρτησή του την αποχαιρέτησε με το παρακάτω μύνημα: «Σήμερα το σωματείο μας βυθίστηκε στη θλίψη. Η αθλήτριά μας Ασπασία Χατζηκλιμάνογλου έφυγε ξαφνικά και άδικα από τη ζωή, αφήνοντας πίσω της ένα τεράστιο κενό. Την αποχαιρετούμε με αγάπη, σεβασμό και ευγνωμοσύνη για όλα όσα πρόσφερε με το ήθος και την παρουσία της. Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους δικούς της ανθρώπους. Θα τη θυμόμαστε πάντα.

Καλό ταξίδι Άσπα».

Με τη σειρά της η Ελληνική Ομοσπονδία Cheerleading, αναφέρει για το τραγικό γεγονός: «Καλό ταξίδι, Άσπα…

Η αθλήτρια του συλλόγου ΣΗΓΑ Γύμναθλος, Ασπασία Χατζηκλιμάνογλου, έφυγε ξαφνικά και άδικα από τη ζωή, σε τροχαίο δυστύχημα στην Αργυρούπολη.

Την αποχαιρετούμε με αγάπη, σεβασμό και ευγνωμοσύνη για το ήθος, το χαμόγελο και την παρουσία της που άφησε το δικό της αποτύπωμα.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια, στα μέλη του συλλόγου και στους δικούς της ανθρώπους.



