Ο Φοίνικας παρότι έχανε με 2-0 από τον Φλοίσβο επικράτησε με 3-2 στην Σύρο και έκανε σημαντικό βήμα για την παραμονή του στην Novibet Volley League.

Τεράστια νίκη που με 3-2 σετ και μάλιστα με ανατροπή από 0-2 σετ επί του Φλοίσβου Memers Paron σημείωσε ο Φοίνικας Σύρου στην 2η αγωνιστική των πλέι άουτ για τις θέσεις 8-10 της Novibet Volley League και πήρε βαθιά ανάσα για την παραμονή του στην κατηγορία.

Για τον Φοίνικα ήταν η πρώτη νίκη μετά την 1η Φεβρουαρίου (το 3-2 απέναντι στον Παναθηναϊκό) καθώς έκτοτε μετρούσε επτά σερί ήττες στο πρωτάθλημα. Με το δίποντο οι “Πειρατές” ανεβαίνουν στους 17 βαθμούς και είναι στο +2 (15β.) από τον 10ο Φλοίσβο. Η Κηφισιά είχε ρεπό και είναι 8η με 20 βαθμούς.

MVP του αγώνα αναδείχθηκε ο πασαδόρος του Φοίνικα, Φάνης Ρουσσόπουλος, ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ στην ανάπτυξη των “Πειρατών” και είχε και 6 μπλοκ, με τα δύο στο φινάλε του κρίσιμου τάι μπρέικ. Τη βράβευσή του έκανε ο αντιπρόεδρος του ΤΑΑ Φοίνικα και πρόεδρος του Ερασιτέχνη, Μάνος Σκοπελίτης.

Συνολικά, οι “Πειρατές” είχαν υπεροχή στο μπλοκ με 19 έναντι 10 του Φλοίσβου, βρίσκοντας τα τρία πιο κρίσιμα στο 4ο και στο 5ο σετ που κρίθηκαν στις λεπτομέρειες.

Οι διψήφιοι ήταν τέσσερις, με τον Βαν Ντεν Ντρις να αναδεικνύεται πρώτος σκόρερ με 18 πόντους με 47% επίθεση και τον Μικελούτσι να ακολουθεί με 15 (60% επίθεση, 5 μπλοκ). Κωστόπουλος και Σαλταφερίδης είχαν 15 και 11 αντίστοιχα.

Ο Φλοίσβος Members Paron που έφτασε στον τελικό του Κυπέλλου στη Λάρισα, μετά τα δύο πρώτα σετ έριξε την απόδοσή του στο σέρβις, έκανε εύκολα λάθη στην επίθεση, προϊόν της κούρασης.

Πρώτος σκόρερ με 22 πόντους ήταν ο Κώστας Καπετανίδης, αλλά κορυφαίος με 18 ήταν ο Μάρτεν Φαν Χάρντερεν που είχε πολύ αξιόπιστο σέρβις και σπουδαία υποδοχή (81% θετική). Η εξέλιξη του αγώνα

Διαιτητές: Μυλωνάκης, Βελώνης, Παρατηρητής: Ανδρονικίδης, Επόπτες: Βρούτσης, Συρίγος, Γραμματεία: Γλυκού.

*Οι πόντοι του Φοίνικα Σύρου προήλθαν από 4 άσους, 53 επιθέσεις (45% αποτελεσματικότητα), 19 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων ενώ του Φλοίσβου Members Paron από 6 άσους, 60 επιθέσεις (47% αποτελεσματικότητα), 10 μπλοκ και 25 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-2 (20-25, 14-25, 25-15, 25-23, 15-13) σε 128΄.

ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ (Σλόμπονταν Πράκλιατσιτς): Σαλταφερίδης 11 (9/18 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 31% υπ. - 13% άριστες), Μικελούτσι 15 (9/15 επ., 1 άσος, 5 μπλοκ), Ρουσσόπουλος 6 (6 μπλοκ), Κωστόπουλος 14 (10/26 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ, 65% υπ. - 35% άριστες), Βαν Ντεν Ντρις 18 (17/36 επ., 1 μπλοκ), Καγιαλής 9 (7/10 επ., 2 μπλοκ) / Μπουράκης (λ., 43% υπ. - 43% άριστες), νεβό, Ρούσος 1 (0/3 επ., 1 μπλοκ, 25% υπ. - 25% άριστες), Μήλης 2 (1/3 επ., 1 άσος), Μέχιτς (0/6 επ., 50% υπ. - 50% άριστες)

ΦΛΟΙΣΒΟΣ MEMBERS PARON (Κώστας Χριστοφιδέλης): Χαραλαμπίδης 5 (3/6 επ., 2 μπλοκ), Φαν Χάρντερεν 18 (13/31 επ., 3 άσοι, 2 μπλοκ, 81% υπ. - 42% άριστες), Βουτσίτσεβιτς 16 (13/25 επ., 3 άσοι, 2 μπλοκ), Καπετανίδης 22 (19/41 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ, 30% υπ. - 5% άριστες), Αρμενάκης 6 (5/10 επ., 1 μπλοκ), Βιλιμάνοβιτς 5 (3/4 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ) / Σωνάκης (λ., 52% υπ. - 38% άριστες), Μελλές 2 (2/3 επ.), Κανελλόπουλος, Παπαδόπουλος Η. 2 (2/7 επ.), Παπαδόπουλος Π.

Η γνώμη των πρωταγωνιστών

Ο προπονητής του Φλοίσβου Κώστας Χριστοφιδέλης δήλωσε: «Εδώ που έχουμε φτάσει, οι καλές εμφανίσεις δεν έχουν καμία αξία. Αυτό που μετράει είναι το αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα σίγουρα δεν μας ικανοποιεί. Ξέρετε, μετά από τόσα χρόνια, εμείς οι προπονητές βλέπουμε πολλά παράδοξα. Και αυτό πραγματικά ήταν εντελώς παράδοξο. Όσο καλά και να είμαστε προετοιμασμένοι, όσο καλά και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για να προετοιμάσουμε τους αθλητές να δημιουργήσουν ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι, ποτέ, δεν είναι αργά για να σε ξαφνιάσουν. Δεν το περιμέναμε, η αλήθεια είναι. Ακόμα και στα δύο πρώτα σετ που τα κερδίσαμε σχετικά εύκολα, η απόδοσή μας δεν ήταν αυτή που πρέπει, πόσο μάλλον στα υπόλοιπα τρία που πραγματικά, για κάποιον ανεξήγητο λόγο, σταματήσαμε να παίζουμε χωρίς να έχουμε κάποια ιδιαίτερη αντίσταση από την άλλη πλευρά του φιλέ. Προβήκαμε σε πολλά και αβίαστα λάθη που δυστυχώς, μας κλονίσανε την αυτοπεποίθηση και δεν μπορέσαμε να ανταπεξέλθουμε στη δύσκολη συνέχεια ενός τόσο απαιτητικού παιχνιδιού και μιάς τόσο ψυχοφθόρας διαδικασίας όπως είναι τα play out. Θα κάνουμε ό,τι είναι καλύτερο δυνατό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε την ομάδα από αυτή τη δύσκολη θέση, αρχής γενομένης από το παιχνίδι με την Κηφισιά το επόμενο Σάββατο στην έδρα μας».

Ο ακραίος του Φλοίσβου Κώστας Καπετανίδης δήλωσε: «Η αλήθεια είναι πως το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που θέλαμε. Δείξαμε έναν πολύ καλό πρόσωπο στα δύο πρώτα σετ, μετά μας πήρε ο ρυθμός της αντίπαλης ομάδας, κάναμε πολλά λάθη, δεν είχαμε υπομονή σε πολλές φάσεις και από εκεί και πέρα αφήσαμε τον Φοίνικα ν' αντιδράσει κι έβγαλε πολύ αντίδραση. Και μπράβο του, συγχαρητήρια στους παίκτες για την αντίδραση αυτή. Παρ' όλα αυτά, εμείς δεν παίξαμε το παιχνίδι που θέλαμε μετά από το δεύτερο σετ. Από εκεί και πέρα όλα είναι ανοιχτά και συνεχίζουμε. Η αλήθεια είναι πως έχουμε μεγάλα κενά, δηλαδή θα παίξουμε την επόμενη εβδομάδα και μετά από τρεις εβδομάδες. Θα μπορούσαμε να παίξουμε πιο γρήγορα κι αυτό είναι κάτι που το συζητήσαμε και με τους παίκτες του Φοίνικα και με άλλους αθλητές. Εμείς θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε τον εαυτό μας για να πετύχουμε το καλύτερο».