Βίκος και Ioannina Lake Run: Μία σχέση που (ξανά)ένωσε τον αθλητισμό με τους ανθρώπους

Δεκαεννέα χρόνια τώρα, η Παμβώτιδα δεν είναι απλώς μια λίμνη. Είναι μια διαδρομή που ενώνει ανθρώπους, όνειρα και χαμόγελα μέσω του Ioannina Lake Run.

To Ioannina Lake Run, το μεγαλύτερο running event της Περιφέρειας, επέστρεψε για ακόμα μία χρονιά, με εκατοντάδες δρομείς να παίρνουν μέρος κι ακόμη περισσότερους να βγαίνουν στις όχθες της λίμνης Παμβώτιδας, προκειμένου να τους στηρίξουν με το χειροκρότημα και τον παλμό τους. Στις 20 και 21 Σεπτεμβρίου, επέστρεψε όχι μόνο ως ένας αγώνας δρόμου, αλλά ως η στιγμή που τα Ιωάννινα γίνονται το σημείο συνάντησης χιλιάδων δρομέων από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Φυσικά σε ένα τέτοιο event είναι απαραίτητη η σωστή ενυδάτωση και γι' αυτό φρόντισε ακόμη μία χρονιά το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ.

Η λίμνη μας κάλεσε, το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ μας υποδέχτηκε

Με διαδρομές 30 χιλιομέτρων γύρω από τη λίμνη, 10 και 5 χιλιομέτρων, αλλά και το βάδην των 30 χλμ., η διοργάνωση αγκάλιασε κάθε ηλικία και επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνύοντας ότι ο αθλητισμός είναι για όλους.

Από την πρώτη στιγμή, δίπλα σε αυτή τη διαδρομή ζωής βρίσκεται το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ. Η στήριξή του δεν περιορίζεται σε τίτλους και λογότυπα. Αντίθετα, αποτυπώνει μια βαθιά σύνδεση με τον τόπο καταγωγής του και μια σταθερή δέσμευση για την προώθηση της υγείας, της ευεξίας και της κοινωνικής ευθύνης.

Φέτος, περισσότεροι από 2.658 δρομείς στα 30 χλμ, 105 στο βάδην, 1.142 στα 10 χλμ και σχεδόν 1.500 στα 5 χλμ.γεύτηκαν τη χαρά της συμμετοχής, ενώ δύο αθλητές σε τροχήλατα αμαξίδια άνοιξαν την αυλαία με τον πιο συμβολικό τρόπο: δείχνοντας ότι η δύναμη του αθλητισμού δεν γνωρίζει εμπόδια.

Στηρίζοντας το Αθλητικό Ιδεώδες

Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ στηρίζοντας το αθλητικό ιδεώδες ήταν για άλλη μια φορά δίπλα στους δρομείς που πήραν μέρος στο 19ο Ioannina Lake Run, όμως, οι δράσεις του δεν σταμάτησαν εκεί.

Το κόκκινο container ΒΙΚΟΣ στην πλατεία Μαβίλη έγινε το σημείο αναφοράς του διημέρου. Ένας χώρος όπου οι αθλητές και οι επισκέπτες δροσίζονταν, ξεκουράζονταν και διασκέδαζαν, μοιράζοντας εμπειρίες και αναμνήσεις σε μια ατμόσφαιρα γιορτής.

Το Ioannina Lake Run δεν είναι απλώς ένας αγώνας δρόμου. Είναι ένας ζωντανός θεσμός που ενώνει τον αθλητισμό με την τουριστική προβολή της πόλης, ενισχύει την τοπική οικονομία και δημιουργεί υπερηφάνεια στους κατοίκους της Ηπείρου. Η μακροχρόνια συνεργασία με το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ αποδεικνύει ότι η μάρκα δεν αποτελεί έναν απλό χορηγό, αλλά έναν πολύτιμο συνοδοιπόρο ζωής, έναν εταίρο που στηρίζει σταθερά τις αξίες του αθλητισμού, την ευεξία, τον πολιτισμό και την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας, προσδίδοντας βάθος και ουσία σε κάθε διοργάνωση.

Η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων γνωστή για τις πολυδιάστατες δράσεις της, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα αθλητισμού και πολιτισμού, προσφέροντας τη στήριξή της σε σπουδαίες δράσεις αντίστοιχου περιεχομένου. Και αυτό το αποδεικνύει κάθε χρόνο, με κάθε σταγόνα, με κάθε χαμόγελο.

