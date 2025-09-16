Την υποχρέωσή τους να εισέλθουν, έως την καταληκτική ημερομηνία της 30ης Σεπτεμβρίου 2025, στην Πλατφόρμα Απογραφής Αθλητικών Εγκαταστάσεων για προσεισμικό έλεγχο, του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) και να αποκτήσουν βεβαίωση απογραφής, για να μπορούν να εκδίδουν άδειες λειτουργίας των αθλητικών τους εγκαταστάσεων, επισημαίνει για ακόμα μια φορά προς τους δημάρχους και τα δημοτικά συμβούλια σε όλη την επικράτεια ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης.

Με έγγραφό του προς την ΚΕΔΕ (Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας), τις Περιφέρειες και τις αθλητικές Ομοσπονδίες (για να ενημερωθούν όλα τα αθλητικά σωματεία), ο κ. Βρούτσης τονίζει ότι:

«Αναφορικά με την αδειοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων, τα τελευταία δύο χρόνια έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα προς την ασφάλεια αθλουμένων, θεατών και εργαζομένων σ’ αυτές. Επιστέγασμα αυτών ήταν η υπογραφή της αριθ. ΓΓΑ/35413/20-12-2024 κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ) περί Καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56Β περί αδειών λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων του ν. 2725/1999 (Β’ 7100).

Με την συγκεκριμένη ΚΥΑ δόθηκε τέλος στις οριζόντιες παρατάσεις των αδειών λειτουργίας, προκειμένου κάθε περίπτωση να κρίνεται ξεχωριστά και να δίνονται μεμονωμένες προσωρινές άδειες λειτουργίας, έως την πλήρωση όλων των όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. Υπενθυμίζουμε ότι η δυνατότητα έκδοσης προσωρινών ή και τμηματικών αδειών λειτουργίας από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα (Δήμο ή Περιφέρεια) είναι οποτεδήποτε δυνατή, σύμφωνα με την παρ. 4 του αρ. 56Β του ν.2725/1999».

Για να συμβεί, όμως, αυτό ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού υπενθυμίζει πως:

« 1. Απαραίτητο δικαιολογητικό για την έκδοση ή ανανέωση της άδειας λειτουργίας αθλητικής εγκατάστασης είναι η βεβαίωση απογραφής στην πλατφόρμα απογραφής αθλητικών εγκαταστάσεων για προσεισμικό έλεγχο του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ). Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή αυστηρά έως 30-9-2025 και είναι πολύ σημαντικό να ολοκληρωθεί η απογραφή όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων έως αυτή την ημερομηνία, καθώς όσες δεν απογραφούν έως τότε

δεν θα μπορούν αν ανανεώνουν τις άδειες λειτουργίας τους και

ακόμα και αν απογραφούν σε επόμενη πιθανή επαναλειτουργία της πλατφόρμας, δεν θα μπορέσουν να ενταχθούν στο τρέχον πρόγραμμα χρηματοδότησης πρωτοβάθμιων προσεισμικών ελέγχων.

2. Για τις εγκαταστάσεις που έως 28-2-2025 λειτουργούσαν βάσει των οριζόντιων παρατάσεων της αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/408113/21902/2725/603/4.10.2017 (Β’ 3568) ισχύουν οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 της αριθ. ΓΓΑ/35413/20-12-2024 (Β’ 7100) κοινής υπουργικής απόφασης».

Ο κ. Βρούτσης υπογραμμίζει, καταλήγοντας:

«Η δέσμευσή μας γίνεται πράξη για ασφαλείς αθλητικές εγκαταστάσεις! Η άμεση ανταπόκρισή σας στα παραπάνω είναι πολύ σημαντική, για την εξασφάλιση της αδιάκοπης λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων σε όλη τη χώρα, με πρωταρχικό μέλημα την ασφάλεια των θεατών, αθλουμένων και εργαζομένων σε αυτές».

