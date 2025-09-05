O Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης Ντόπινγκ(ΕΟΚΑΝ) θα είναι παρών στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (6-14 Σεπτεμβρίου 2025), συμμετέχοντας στο Περίπτερο Νο1 του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων & Αθλητισμού.

Οι επισκέπτες θα μπορούν να ενημερωθούν από τον Διοικητή του Οργανισμού, ιατροδικαστή δρ. Γρηγόρη Λέων και στελέχη του, για την ιστορία και την αποστολή του ΕΟΚΑΝ, τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Οργανισμού και μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες να ανακαλύψουν το σεβασμό, τη δικαιοσύνη και την προσήλωση που διδάσκει ο αθλητισμός όταν είναι απαλλαγμένος από απαγορευμένες ουσίες.

Επιπλέον θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το έργο του Υ.ΠΑΙΘ. Αθλητισμού και των εποπτευόμενων φορέων του και παράλληλα να συμμετέχουν στις αθλητικές βιωματικές δράσεις που θα διεξαχθούν.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης θα εγκαινιάσει τον εκθεσιακό χώρο του Υ.ΠΑΙΘ. Αθλητισμού το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025, στις 11:30.