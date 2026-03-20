Ο 21χρόνος Τούρκος ποδοσφαιριστής Κουντουλάι Κάαν Κουντακσί, δολοφονήθηκε εν ψυχρώ την Πέμπτη (19/3) στην περιοχή Ουμρανιγίε της Κωνσταντινούπολης

Σε τραγωδία εξελίχθηκε η υπόθεση του νεαρού ποδοσφαιριστή Κουντουλάι Κάαν Κουντακσί, όταν άγνωστος δράστης του έκοψε πρόωρα το νήμα της ζωής. Το αυτοκίνητο που επέβαινε ο αθλητής της τοπικής Κάρς 36 σπορ, γαζώθηκε από αγνώστους με αποτέλεσμα να υποκύψει στα τραύματά του.

Οι τοπικές αρχές έχουν ήδη επιληφθεί του ζητήματος, με τον συνεπιβάτη του στο μοιραίο όχημα ράπερ Κανμπέι να οποίο αναφέρει σε ανάρτησή του: «Χθες, περίπου στις 22:00, βρισκόμασταν σε δρόμο στο Ουμράνιγιε.Το αυτοκίνητό μας δέχθηκε επίθεση. Πονάμε, χάσαμε τον αδερφό μας».

Την ίδια ώρα ΜΜΕ από την Τουρκία αναφέρουν πως για το περιστατικό συνελήφθη η μουσικός Αλέινα Καλαϊτσιόγλου, πρώην σύντρφος του ράπερ Κανμπέι.