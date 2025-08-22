Η Ελληνική Ομοσπονδία Κάνοε-Καγιάκ, SUP, Surfing νικήτρια του επάθλου για τον αγώνα με το μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα στο πλαίσιο του DECK Project

Η Ελληνική Ομοσπονδία Κάνοε-Καγιάκ, SUP, Surfing αναδείχθηκε νικήτρια Ομοσπονδία του επάθλου για τον αγώνα με το μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος DECK Project, το οποίο ολοκληρώθηκε σήμερα με την τελευταία συνάντηση των εταίρων στο Μιλάνο.

Το πρόγραμμα DECK Project στόχευσε στην προώθηση βιώσιμων πρακτικών στη διοργάνωση αθλητικών γεγονότων στα αθλήματα του κάνοε/καγιάκ και SUP[, με έμφαση στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σε όλα τα επίπεδα του αθλητισμού. Στο τελευταίο workshop που έγινε κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος έγινε ο απολογισμός της εμπειρίας και καταγράφηκε η σπουδαιότητα του προγράμματος καθώς και τα βήματα που θα ακολουθηθούν και αφορούν στην αξιοποίηση της εμπειρίας στην πράξη.

Το πρόγραμμα είχε αναλάβει να συντονίζει και να υλοποιεί εκ μέρους της ΕΟΚΚ η Διευθύντρια της Ομοσπονδίας κ. Γεωργία Γρίβα η οποία βρέθηκε στο Μιλάνο και κατέθεσε την προσπάθεια που έγινε από την Ελληνική πλευρά για την ολοκλήρωση του προγράμματος αλλά και τα οφέλη από την εμπλοκή μας σε ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα με αντικείμενο το περιβάλλον αλλά πάντα μέσα από τις δραστηριότητες της Ομοσπονδίας.

Η διάκριση απονεμήθηκε για τον διεθνή αγώνα ICF SUP World CUP 2025, που πραγματοποιήθηκε στη Σητεία της Κρήτης με συνδιοργανωτή τον Ναυτικό Όμιλο Σητείας. Η Ελληνική Ομοσπονδία, χρησιμοποιώντας τη γνώση και την εμπειρία που έχει πλέον αποκτήσει μέσα από την εμπλοκή της στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EU ERASMUS+ και το DECK Project, κατέβαλε σημαντική προσπάθεια μαζί με το συνδιοργανωτή όμιλο, εφαρμόζοντας καινοτόμες πρακτικές και μέτρα μέτρησης της απόδοσης μέσω του εργαλείου που δημιουργήθηκε από το πρόγραμμα, για τον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της διοργάνωσης, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη δέσμευσή της για έναν πιο «πράσινο» αθλητισμό.

Το βραβείο, είναι ένα σκάφος τύπου καγιάκ κατασκευασμένο από ανακυκλωμένο υλικό, θα παραδοθεί στον Ναυτικό Όμιλο Σητείας, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στη διοργάνωση. Ιδιαίτερη μνεία και θερμές ευχαριστίες αξίζουν στη Νάνσυ Καραϊνδού, η οποία ανέλαβε εκ μέρους του Ναυτικού Ομίλου Σητείας τον απαιτητικό ρόλο του manager για θέματα περιβάλλοντος, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιτυχία και τη βιωσιμότητα του αγώνα.