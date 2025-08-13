Ένα τραγικό γεγονός έλαβε χώρα στην Κίνα, όπου διεξάγονται τα World Games, όπου ο Ματία Ντεμπερτόλια άφησε την τελευταία του πνοή κατά τη διάρκεια αγώνα προσανατολισμού.

Η παγκόσμια κοινότητα του αθλητισμού πενθεί, μετά το θάνατο του Ιταλού αθλητή Ματία Ντεμπερτόλις, ο οποίος βρέθηκε αναίσθητος κατά τη διάρκεια του αγώνα προσανατολισμού στο πλαίσιο των World Games που διεξάγονται στην Κίνα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην Τσεγκντού. Ο αθλητής κατά τη διάρκεια ενός αγώνα μεσαίας διαδρομής έπεσε αναίσθητος, την Πέμπτη (7/8). Οι διοργανωτές των μετέφεραν άμεσα στο νοσοκομείο, λαμβάνοντας ιατρική φροντίδα, ωστόσο την Τρίτη (12/8) άφησε την τελευταία του πνοή.

Την είδηση αυτή επιβεβαίωσε η Διεθνή Ένωση Παγκόσμιων Αγώνων (IGWA), καθώς και η Διεθνής Ομοσπονδία Προσανατολισμού (IOF). Μάλιστα, ο πρόεδρος της δεύτερης, Τομ Χόλογουελ, εξέφρασε τη βαθιά του λύπη.

«Δεν μπορώ να περιγράψω με λόγια το μέγεθος της θλίψης μας για αυτήν την απώλεια. Οι σκέψεις μας είναι με όλους όσοι πενθούν τον Mattia. Ενθαρρύνω την παγκόσμια κοινότητα του προσανατολισμού να τιμήσει τη μνήμη του», ήταν τα λόγια του για τον αδικοχαμένο αθλητή.

Τι είναι το άθλημα το προσανατολισμού;

Ο προσανατολισμός είναι ένα άθλημα που απαιτεί να βρίσκεις σημεία ελέγχου χωρίς προκαθορισμένη διαδρομή, με στόχο τον ταχύτερο χρόνο. Ο Ντεμπερτόλις είχε σημαντικές επιτυχίες στην καριέρα του, έχοντας εκπροσωπήσει τη χώρα του στο Παγκόσμιο Κύπελλο το 2022.