Άνετο πέρασμα από Βούλα για Παναθηναϊκό και επιστροφή στην κορυφή

Ο Παναθηναϊκός δεν είχε το παραμικρό πρόβλημα να νικήσει μέσα στην Βούλα την Θέτιδα με 3-0, να συνεχίσει το αήττητο σερί του και να επιστρέψει στην κορυφή.

Η επέλαση του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα συνεχίστηκε και στην Βούλα. Η ομάδα του Αλεσάντρο Κιαπίνι νίκησε και την Θέτιδα με 3-0 (20-25, 16-25, 25-27), έκανε το 9Χ9 στην Volley League Γυναικών και επέστρεψε στην κορυφή φτάνοντας τους 24 βαθμούς και αφήνοντας στην 2η τον Ολυμπιακό με 22. Όσον αφορά το συγκρότημα της Βούλας έμεινε στην 8η θέση με 10 βαθμούς.

Στα του αγώνα οι φιλοξενούμενες έκαναν με χαρακτηριστική άνεση το 2-0 με τα κορίτσια του Γιάννη Νικολάκη να μην μπορούν να τους ακολουθήσουν σε κανένα σημείο της συγκεκριμένης περιόδου του ματς.

Στο τρίτο σετ η Θέτιδα μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και με τρεις συνεχόμενους πόντους της Ούτερμπακ προηγήθηκε με 8-4. Ο Παναθηναϊκός κυνηγούσε στο σκορ και με την Χατζηευστρατιάδου μείωσε σε 20-19. Η ομάδα της Βούλας διατήρησε το προβάδισμα μέχρι το 23-21, με τον Παναθηναϊκό να περνάει μπροστά με 23-24 με κόντρα της Σάμανταν. Η Ούτερμπακ έσβησε το ματς μπολ, η Νικολογιάννη στην κόντρα έδωσε προβάδισμα στη Θέτιδα (25-24) αλλά η ίδια έχασε την κόντρα για να δώσει το σετ στην ομα΄δα της (25-25). Η Σάμανταν πήγε στο σερβίς και πήρε τον άσσο (25-26) για να ακολουθήσει κόντρα επίθεση της Κωνσταντίνου για το 25-27.

Διαιτητές: Οικονόμου Β., Οικονομοπούλου, Παρατηρητής: Πολίτης, Επόπτες: Σαμοθράκης, Πολάτος, Γραμματεία: Χαρίτου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-5, 12-16, 16-21, 20-25

2ο σετ: 3-8, 10-16, 13-21, 16-25

3ο σετ: 8-4, 16-11, 21-19, 25-27

*Οι πόντοι της Θέτιδας προήλθαν από 2 άσσους, 39 επιθέσεις, 4 μπλοκ και 16 λάθη αντιπάλων και του Παναθηναϊκού προήλθαν από 4 άσσους, 44 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 0-3 (20-25, 16-25, 25-27) σε 81'

Α.Σ.Π. ΘΕΤΙΣ (Γιάννης Νικολάκης): Φερέιρα 1 (1/1 επ.), Βλαχάκη 15 (14/30 επ., 1 άσσος, 16% υπ. - 12% άριστες), Κλαρκ 6 (4/7 επ., 2 μπλοκ), Ούτερμπακ 12 (10/34 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Πάλαγκ 1 (1/7 επ.), Ματσαρόκη 1 (1 μπλοκ) / Μανιατογιάννη (λ, 68% υπ. - 37% άριστες), Γκιαούρη, Γαροφαλάκη, Κυπαρίσση, Νικολογιάννη 9 (9/25 επ., 56% υπ. - 19% άριστες).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Χατζηευστρατιάδου 10 (6/6 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Μπένετ 12 (9/23 επ., 3 μπλοκ), Κωνσταντινίδου, Σάμανταν 10 (8/14 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Λαμπκόφσκα 10 (9/21 επ., 1 άσσος, 67% υπ. - 50% άριστες), Κωνσταντίνου 11 (11/28 επ., 59% υπ. - 41% άριστες) / Αντωνακάκη (λ, 52% υπ. - 33% άριστες), Ρόγκα (λ), Τάνη 1 (1 άσσος), Ράπτη, Παπαγεωργίου 1 (1/1 επ.), Παπά.

Η γνώμη του πάγκου

Γιάννης Νικολάκης (Α.Σ.Π. Θέτις): «Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό. Μία ομάδα πρωταθλήτρια σε πολύ καλή κατάσταση. Είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια, αλλά είμαι δυσαρεστημένος από το τέλος των σετ. Είμαι με την καλή έννοια θυμωμένος, όταν φτάνεις στο 24-22 και το 24-21 πρέπει να κερδίζεις το σετ, δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Δεν είχαμε την απαίτηση να κερδίσουμε τον Παναθηναϊκό, αλλά δικαιούμασταν κάτι περισσότερο. Εμείς προχωράμε ταπεινά, έχουμε δύο αγώνες στη Θεσσαλονίκη και θα κοιτάξουμε να είμαστε πανέτοιμοι για να διεκδικήσουμε αυτό που μας αναλογεί».

Αλεσάντρο Κιαπίνι (Παναθηναϊκός Α.Ο.): «Στο ξεκίνημα του τρίτου σετ δεν σερβίραμε πολύ καλά, κάναμε μερικά λάθη και δεν ήμασταν επιθετικοί. Κάναμε κάποια λάθη στην υποδοχή και την άμυνα, οπότε δεν ξεκινήσαμε καλά, ενώ η Θέτιδα πίεσε περισσότερο. Αλλά συνεχίσαμε να πιέζουμε. Ήταν σημαντικό για εμένα να δω την αντίδραση της ομάδας. Είχαμε κάποια προβλήματα μέσα στη σεζόν στις δύσκολες στιγμές, σήμερα μου έδειξαν στο γήπεδο τα πράγματα για τα οποία μιλούσαμε. Είμαι πολύ χαρούμενος για τη νίκη, είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε έτσι, είμαι πολύ χαρούμενος».