Σάλος ξέσπασε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου Κ20 στο Τάμπερε, όταν ο Ισραηλινός Ίντο Περέτς έκανε χειρονομία αποκεφαλισμού στην κάμερα λίγο πριν από την έναρξη της σκυταλοδρομίας προκαλώντας κύμα οργής στα social media.

Ένα βίντεο που προκάλεσε πολύ έντονες αντιδράσεις καταγράφηκε στην κάμερα κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου Κ20, που διεξήχθη από τις 7 έως τις 10 Αυγούστου στο Τάμπερε της Φινλανδίας.

Λίγο πριν από την εκκίνηση της σκυταλοδρομίας 4x100μ. ανδρών, ο Ισραηλινός αθλητής Ίντο Περέτς έκανε μια προκλητική κίνηση προς την κάμερα, μιμούμενος τη χειρονομία κοψίματος του λαιμού (αποκεφαλισμού), γεγονός που προκάλεσε θύελλα σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

During yesterday’s U20 European Athletics 4x100 final, Israeli athlete Peretz flashed a sickening throat-slitting gesture.



This isn’t just bad sportsmanship — it’s a reflection of an obsession with violence and genocide worn proudly by some Israeli athletes.



This time Israel… pic.twitter.com/FTL4yxXwNz August 12, 2025

Μία κίνηση πλήρως αντίθετη στο αθλητικό ιδεώδες που αντανακλά τη βιαιότητα της πραγματικότητας στην Γάζα. Σύμφωνα με τη Yeni Safak, η στιγμή καταγράφηκε ζωντανά κι εντύπωση προκάλεσε μάλιστα η αδράνεια του Βρετανού σχολιαστή απέναντι στο περιστατικό. Ο δημοσιογράφος Zohran Mamdani ανάρτησε το σχετικό βίντεο στο Twitter (X), χαρακτηρίζοντας την πράξη «αντανάκλαση μιας κουλτούρας βίας και γενοκτονίας που ορισμένοι Ισραηλινοί αθλητές προβάλλουν με υπερηφάνεια».

Πολλοί χρήστες στα social media ζήτησαν τον αποκλεισμό του Ισραήλ από διεθνείς διοργανώσεις, ενώ δεν έλειψαν και πιο σκληρές τοποθετήσεις, με κάποιους να καλούν για πλήρες μποϊκοτάζ και αποκλεισμό από κάθε διεθνή διοργάνωση. Άλλοι επισήμαναν πως η χειρονομία του Περέτς «αποκαλύπτει τη νοοτροπία που καλλιεργείται στη χώρα του» και ότι «το να τερματίσει τελευταίος ήταν το μόνο αξιοπρεπές που έκανε εκείνη τη μέρα». Για την ιστορία, στον αγώνα της σκυταλοδρομίας τερμάτισε τελευταίος.