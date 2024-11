24ο Motor Festival: Όλα έτοιμα στη Λάρισα για ένα τριήμερο με τον «Μινώταυρο» και πολλές εκπλήξεις

Στη Σκεπαστή Αγορά της Νεάπολης στη Λάρισα, θα φιλοξενηθεί για ένα τριήμερο το 24ο Motor Festival.

Μετά την τεράστια επιτυχία που είχε το Motor Festival στο MEC Παιανίας, το κορυφαίο ραντεβού για το μηχανοκίνητο αθλητισμό μετακομίζει στη Θεσσαλία.

Η μεγαλύτερη ένωση των κορυφαίων του χώρου δίνει ραντεβού για το 24ο Motor Festival, που θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα και συγκεκριμένα στη Σκεπαστή Αγορά της Νεάπολης, από την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου, μέχρι την Κυριακή 17 Νοεμβρίου.

Το 24ο Motor Festival Best of the Best τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Λαρισαίων και του δημάρχου, Αθανάσιου Μαμάκου, της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.



Ο στόχος της διοργάνωσης είναι να γίνει ό,τι πιο εξωπραγματικό και φαντασμαγορικό έχει συμβεί στην ιστορία της. Πόλος έλξης των επισκεπτών θα αποτελέσει το πρωτότυπο ελληνικό τεθωρακισμένο στρατιωτικό ρομποτικό άρμα μάχης «Μινώταυρος», με το υπερόπλο laser που ρίχνει Drones σε δευτερόλεπτα. Ο «Μινώταυρος» θα βρίσκεται στο 24ο Motor Festival και οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν τις νέες τεχνολογίες που διαθέτει, όπως τη δέσμη Laser του Anti-Drone συστήματος της Soukos Robot, που πρωτοπόρα έχει αποκτήσει από τον Λαρισαίο εφευρέτη, Κωνσταντίνο Σούκο.

Το μεσημέρι της Τετάρτης (13/11) πραγματοποιήθηκε συνέντευξη Τύπου στο κατάστημα Franklin, με τον υπεύθυνο διοργάνωσης Μιχάλη Κοντιζά και τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Εξωστρέφειας, Φώτη Τζατζάκη να δίνουν το «παρών».

Ο κ. Φώτης Τζατζάκης στην τοποθέτησή του τόνισε μεταξύ άλλων: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι καθώς αναμένουμε χιλιάδες επισκέπτες και εκατοντάδες συμμετέχοντες. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι το 24ο Motor Festival θα αποτελέσει μια πάρα πολύ μεγάλη γιορτή για τη Λάρισα. Θα υπάρξουν ομάδες από όλη την Ελλάδα. Από τη Λάρισα, τη Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, την Κοζάνη, την Πτολεμαΐδα, τα Γρεβενά, την Καρδίτσα, τα Τρίκαλα, την Μύκονο, την Πάτρα και επισκέπτες που θα ταξιδέψουν αποκλειστικά από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό για να έρθουν να ζήσουν το φαντασμαγορικό σόου που ετοιμάζεται να γίνει στην πόλη μας, που όμοιο του δεν θα έχει ξανά υπάρξει σε όλη την Ελλάδα».



Μιχάλης Κοντιζάς: «Η διοργάνωση θα τονώσει την τοπική κοινωνία»

Ο υπεύθυνος της διοργάνωσης, Μιχάλης Κοντιζάς ανέφερε στη δική του τοποθέτηση: «Πίσω από αυτή τη μεγάλη γιορτή υπάρχει συναίσθημα, ψυχή και θέλω να πω ένα "ευχαριστώ" στον Δήμο Λαρισαίων και τον Θανάση Μαμάκο προσωπικά για τον λόγο ότι ήταν δική του πρωτοβουλία να επιστρέψει μετά από έξι χρόνια η διοργάνωση στη Λάρισα.

Πρόκειται για διοργάνωση που θα τονώσει την τοπική κοινωνία, θα φέρει ανάπτυξη στις επιχειρήσεις σε μια πολύ δύσκολη εποχή για την παγκόσμια οικονομία και πιο συγκεκριμένα για τη χώρα μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην Περιφέρεια, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και στον κ. Σούκο. Ετοιμάζουμε κάτι πάρα πολύ δυνατό για την τελετή έναρξης και για όλο το τριήμερο».



Παράλληλα με το Motor Festival θα λειτουργήσει σε προνομιακές τιμές Bazaar Festival νέων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και επαγγελματικών οχημάτων, με test drive και test ride. Θα λάβουν μέρος έμποροι, κάθετα συγκροτήματα αντιπροσωπειών αυτοκινήτων - μοτοσυκλετών και ανεξάρτητοι εισαγωγείς που διαθέτουν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα μοτοσυκλέτες και επαγγελματικά οχήματα σε ειδικές προνομιακές τιμές, με εγγύηση και ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης.



Tο παζλ των εκθετών ολοκληρώνεται με τις κατηγορίες των επαγγελματιών που ανήκουν στο After Sales Service, βελτιωτές, detailing, φανοποιεία, ανταλλακτικά, ελαστικά και εκατοντάδες επαγγελματίες του χώρου.

Οι ώρες λειτουργίας του 24ου Motor Festival

Παρασκευή 15 Νοεμβρίου: 18:00 - 23:00

Σάββατο 16 Νοεμβρίου 11:00 - 22:00

Κυριακή 17 Νοεμβρίου 11:00- 21:00

Τιμή εισόδου

Κανονικό: 10 ευρώ

Παιδιά έως 12 ετών: 5 ευρώ

Παιδιά ως 3 ετών Δωρεάν

ΑΜΕΑ Ελεύθερη είσοδός

Δρώμενα - Events - Παροχές

Έκθεση Επαγγελματιών από το χώρο των αυτοκινήτων και των μοτοσυκλετών

Το πρωτότυπο όχημα «Μινώταυρος» του Λαρισαίου εφευρέτη Κωνσταντίνου Σούκου και την εταιρεία SOUKOS ROBOTS

Drift show

Drag Show

Γύρος του Θανάτου

Stunt show

Atv Show

Formula 3

Trucks

Kart

Off Road 4x4

Ηλεκτρονικά παιχνίδια

Προσομοιωτές

Τραμπολίνο

Happenings

DancerFire Show

LED Show

Fireworks

Live Music

Celebrities