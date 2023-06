Με την τελετή έναρξης και την Ελίνα Τζέννγκο σημαιοφόρο της ελληνικής ομάδας, άρχισαν στην Κρακοβία οι 3οι Ευρωπαϊκοί Αγώνες «Κρακοβία – Μαλοπόλσκα 2023».

Με την τελετή έναρξης στο «Stadion Miejski» της Κρακοβίας, έδρα της Βίσλα, άνοιξαν ουσιαστικά οι 3οι Ευρωπαϊκοί Αγώνες «Κρακοβία – Μαλοπόλσκα 2023».

Η ελληνική ομάδα με σημαιοφόρο την πρωταθλήτρια Ευρώπης στον ακοντισμό Ελίνα Τζένγκο, παρήλασε στο στάδιο της πολωνικής πόλης.

Here they are



Athletes of European Games 2023 #EuropeanGames2023 #EG2023 #WeAreUnity @PKN_ORLEN pic.twitter.com/8yRAqT5Jhn