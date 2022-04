Ο Γιώργος Καρλαύτης έκανε το όνειρό του πραγματικότητα τα ξημερώματα της Παρασκευής, αφού αποτελεί το νέο μέλος των Kansas City Chiefs, που τον επέλεξαν στο Νο. 30 του πρώτου γύρου του draft της NFL.

Εν τέλει, τα mock drafts δεν έπεσαν έξω. Τουλάχιστον, σε ό,τι αφορά τον Έλληνα defensive end από το Purdue, Γιώργο Καρλαύτη, ο οποίος επιλέχθηκε από τους Kansas City Chiefs στο τέλος του πρώτου γύρου του draft της NFL και συγκεκριμένα στο No. 30.

The next chapter begins… thank you Kansas City Chiefs! pic.twitter.com/oHwrvnvAyn