Πολλοί πίστευαν και είχαν στοιχηματίσει μάλιστα ότι ο Snoop Dogg θα άναβε ένα τσιγάρο μαριχουάνας, ωστόσο ο θρύλος της ραπ, είχε φροντίσει να καπνίσει λίγο πριν την έναρξη του φαντασμαγορικού σόου.

Ο Snoop Dogg ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τον Eminem, τον Dr. Dre, τον Kendrick Lamar και άλλους θρύλους της μουσικής για να προσφέρουν μια απίστευτη ερμηνεία κατά διάρκεια του Half Time Show του Super Bowl.

Είναι γνωστό ότι ο 50χρονος ράπερ είναι λάτρης τη μαριχουάνας και πολλοί πίστευαν ότι θα κάπνιζε κατά τη διάρκεια της παράστασης.

Μπορεί εν τέλει να μην το έκανε, ωστόσο ο Snoop Dogg φρόντισε να καπνίσει ένα τσιγάρο μαριχουάνας λίγο πριν ανέβει στη σκηνή και ξεσηκώσει το πλήθος.

Warming up before going on stage for the Halftime Show. pic.twitter.com/dKs6AAzjK8