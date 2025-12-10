Ο Γκρεγκ Μπράουν τα... είπε με τον Ντράγκαν Σάκοτα πριν το ματς με τη Λέβιτσε. Δεν θα παίξει κόντρα στους Σλοβάκους.

Η ΑΕΚ υποδέχεται τη Λέβιτσε (10/12, 19:30) για την 5η αγωνιστική του Basketball Champions League και ξέρει πως με νίκη θα πάρει την πρωτιά του ομίλου και την απευθείας πρόκριση στο TOP 16.

Τα δύο νέα αποκτήματα της Ένωσης, ο Γκρεγκ Μπράουν και ο Τζίαν Κλαβέλ δεν θα μπορέσουν να αγωνιστούν κόντρα στους Σλοβάκους.

Ο Μπράουν, ο εντυπωσιακός dunker που ήρθε στην Βασίλισσα για να της δώσει λύσεις στο «4» και το «3», πήρε οδηγίες από τον Ντράγκαν Σάκοτα, περίπου μια ώρα πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης.

Mάλιστα έκανε χαρούμενα και τα παιδιά της Ακαδημίας της ΑΕΚ, τα οποία βρίσκονται στο γήπεδο. Πήγε και τα χαιρέτησε, χαρίζοντας τους μια όμορφη στιγμή.