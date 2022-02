Θρύλοι της ραπ συναντήθηκαν στο ημίχρονο του Super Bowl και έδωσαν μοναδικό σόου.

Οτι καλύτερο ίσως έχει αναδείξει για πολλά χρόνια η αμερικανική ραπ μουσική, συναντήθηκε στο Half Time Show του Super Bowl.

Eminem, Dr Dre, Snoop Dog, Κέντρικ Λαμάρ και Μαίρη Μπλιτζ ένωσαν τις δυνάμεις τους στο ημίχρονο του αγώνα των Ραμς με τον Μπένγκαλς, δίνοντας ρέστα στη σκηνή.

Κυρίως βέβαια η παρουσία των Eminem και Dr Dre ήταν αυτή που ξεσήκωσε το κοινό, με τον Eminem να γίνεται… θέμα και για άλλον λόγο.

Σύμφωνα με Αμερικανικά δημοσιεύματα, ο Eminem είχε κάνει γνωστό πως θα γονατίσει όπως γίνεται εδώ και πάνω από ένα χρόνο ως αντίδραση στην αστυνομική βία και τις δολοφονίες αφροαμερικανών.

Υπήρχαν φήμες πως το NFL του ζήτησε να μην το κάνει, ωστόσο η Λίγκα το διέψευσε, λέγοντας πως ούτως ή άλλως και οι παίκτες το κάνουν, ενώ είχαν δει τον τραγουδιστή ήδη να το πράττει στις πρόβες.

Ο Eminem γονάτισε φυσικά κανονικά και αποθεώθηκε από το κοινό.

