Ο Eminem γονάτισε κατά της αστυνομικής βίας στο half time show, κάτι που προκάλεσε αντιδράσεις, με το NFL ωστόσο να ξεκαθαρίζει ότι δεν προσπάθησε να εμποδίσει τον διάσημο ράπερ από το να γονατίσει.

Στο half time show του τελικού του Super Bowl, ο Eminem μετά το «Lose yourself» το οποίο δόνησε την ατμόσφαιρα, γονάτισε και κράτησε το κεφάλι του, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο την στήριξή του στα θύματα αστυνομικής βίας στις ΗΠΑ και τους αφροαμερικανούς.

Η συγκεκριμένη κίνηση αποθεώθηκε από τους περισσότερους θαυμαστές ενώ παράλληλα ερμηνεύτηκε από τους περισσότερους ως ένα ξεκάθαρο μήνυμα στήριξης προς τον Κάπερνικ και στη μάχη που δίνει εδώ και χρόνια.

Ο Κάπερνικ είχε γονατίσει κατά τη διάρκεια του εθνικού ύμνου για να διαμαρτυρηθεί για την αστυνομική βία κατά τη διάρκεια της σεζόν του 2016, ενώ άλλοι παίκτες ακολούθησαν το παράδειγμά τους, αν και η κίνηση δημιούργησε εκτεταμένη πολιτιστική διαμάχη.

Από την πλευρά του NFL ξεκαθάρισε τη θέση του, τονίζοντας ότι γνώριζε για την κίνηση που επρόκειτο να κάνει ο Eminem υπογραμμίζοντας πως δεν είχαν κανένα πρόβλημα με το γονάτισμα του γνωστού ράπερ.

«Παρακολουθήσαμε όλα τα στοιχεία του σόου κατά τη διάρκεια πολλών προβών αυτή την εβδομάδα και γνωρίζαμε ότι ο Eminem επρόκειτο να το κάνει αυτό», δήλωσε ο εκπρόσωπος του πρωταθλήματος Μπράιν ΜακΚάρθι.

When the @NFL tells you not to take a knee during the halftime show. Thanks, @Eminem. #NFL @Kaepernick7 #TakeAKnee pic.twitter.com/wiqUPhXXNO