Η κίνηση του Eminem να γονατίσει κατά της αστυνομικής βίας στο half time show έκλεψε την παράσταση στο Super Bowl.

Το half time show του Super Bowl σχεδόν κάθε χρονιά βγάζει και ένα… θέμα. Αυτή τη φορά το θέμα βγήκε από τον Eminem ο οποίος γονάτισε κατά την διάρκεια του 15λεπτου σόου στον τελικό του NFL.

Αφού τραγούδησε το «Loose your self» ο σπουδαίος ράπερ γονάτισε, δείχνοντας έτσι την στήριξή του στα θύματα αστυνομικής βίας στις ΗΠΑ και τους αφροαμερικανούς.

The NFL reportedly told @Eminem he could not kneel tonight.



They seemed to have forgotten he does not give a f**k @drdre #Eminem #SBLVI #SuperBowl #PepsiHalftime #HalfTimeShow pic.twitter.com/CbNEdjh7Rb