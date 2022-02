Διασημότητες από τον καλλιτεχνικό και τον αθλητικό χώρο, βρέθηκαν στις κερκίδες για να παρακολουθήσουν το ματς των Ραμς με τους Μπένγκαλς.

Ενα εισιτήριο για το Super Bowl στοιχίζει αρκετές χιλιάδες δολάρια, αλλά αυτό δεν είναι… απαγορευτικό για τους celebrities που παρέλασαν από το Λος Αντζελες.

Κόσμος και κοσμάκης βρέθηκε στην έδρα των Ραμς όπου έγινε το Super Bowl με τους γηπεδούχους να αντιμετωπίζουν το Σινσινάτι και να κατακτούν τελικά το πρωτάθλημα.

Τον σπουδαίο αγώνα είδαν μεταξύ άλλων ο Λεμπρόν Τζέιμς, ο Πρίγκιπας Χάρι, η Τζένιφερ Λόπεζ μαζί με τον Μπεν Αφλεκ, η Μπιγιονσέ με τον Τζέι Ζι, η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, η Αλεσάντρα Αμπρόσιο, η Ελεν Ντε Τζενέρις, η Κέιτ Χάντσον, ο Μαρκ Γουόλμπεργκ, ο Ορλάντο Μπλουμ, η Σαρλίζ Θερόν, ο Ματ Ντέιμον και η Μιράντα Κερ μεταξύ άλλων.

Here’s the video of every celebrity without a mask during the Super Bowl. But every kid in California will have to be wearing them tomorrow in school. They must all be holding their breaths the entire game. pic.twitter.com/Dc9yVd7RPf