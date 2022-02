Ο Όντελ Μπέκαμ ένας από τους αστέρες των Λος Αντζελες Ραμς φόρεσε τα πιο ακριβά παπούτσια στην ιστορία του Super Bowl.

Ο 29χρονος wide receiver των Λος Αντζελες Ραμς στάθηκε άτυχος στον τελικό του Super Bowl καθώς τραυματίστηκε κι αναγκάστηκε να ολοκληρώσει πρόωρα την παρουσία του σε αυτόν εξαιτίας τραυματισμού του στο γόνατο.

Πριν όμως την αποχώρησή του από τον σπουδαίο αυτό αγώνα, ο Όντελ Μπέκαμ φρόντισε να συγκεντρώσει όλα τα φώτα πάνω του. Ο λόγος ήταν για τα εντυπωσιακά παπούτσια που φορούσε στην προθέρμανση.

Σύμφωνα με το «TMZ», ο Μπέκαμ φόρεσε τα πιο ακριβά παπούτσια στην ιστορία του Super Bowl κι αυτό διότι αποτελούνταν από σχεδόν 1.500 διαμάντια.

Ο σταρ των Λος Αντζελες Ραμς συνεργάστηκε με τον Dominic Ciambrone, γνωστός και ως «The Shoe Surgeon» στο Λος Άντζελες για να δημιουργήσουν τα πιο ακριβά παπούτσια στη βιομηχανία και στην ιστορία του Super Bowl. Πρόκειται για παπούτσια που έχουν κίτρινο μπλε και χρυσό στο λογότυπο της Nike, και πάνω τους υπάρχουν συνολικά 1494 στρογγυλά λευκά διαμάντια. Συνολικά, η τιμή των συγκεκριμένων υποδημάτων είναι 200.000 δολάρια, δηλαδή περίπου 176.000 ευρώ.

Φυσικά μετά το τέλος της προθέρμανσης, ο Όντελ Μπέκαμ αντικατέστησε τα πανάκριβα παπούτσια του...

