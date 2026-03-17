Ο Εβάν Φουρνιέ ήταν... ορεξάτος κόντρα στη Φενέρμπαχτσε και αποτέλεσε τον πρωταγωνιστή του Ολυμπιακού στο πρώτο ημίχρονο.

Ο Ολυμπιακός τίθεται αντιμέτωπος με την πρωτοπόρο Φενέρμπαχτσε στην αναμέτρηση που αφορά την 14η αγωνιστική της EuroLeague και είχε αναβληθεί. Το παιχνίδι ήταν αρχικά προγραμματισμένο για τις 4 Δεκεμβρίου, ωστόσο οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν τότε στην Αττική οδήγησαν στην αναβολή του.

Εκείνος που ξεχώρισε στο ματς δεν ήταν άλλος από τον Εβάν Φουρνιέ που αποφάσισε να γίνει πρωταγωνιστής. Το πρώτο ημίχρονο έκλεισε με εκείνον να έχει σημειώσει 17 πόντους με το απόλυτο 2/2 στα τρίποντα, ενώ παράλληλα μοίρασε μία ασίστ και έκανε κι ένα κλέψιμο κι όλα αυτά σε λεπτά συμμετοχής, ενώ τους 15 από τους 17 πόντους τους σκόραρε στο δεύτερο δεκάλεπτο.

O Φουρνιέ μπήκε στο ματς για πρώτη φορά 03:25 πριν τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου και σκόραρε το πρώτο του καλάθι μόλις 38 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει. Αυτό ήταν το... λιθαράκι που δημιούργησε την σπίθα της δεύτερης περιόδου. Συγκεκριμένα, ο Γάλλος γκαρντ/ φόργουορντ μπήκε με πέντε σερί δικούς του πόντους στο δεύτερο δεκάλεπτο όντας εντυπωσιακός και στις δύο πλευρές του παρκέ με όλο το Φαληρικό στάδιο να φωνάζει το όνομά του.