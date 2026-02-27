Έξι ματς-φωτιά περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Μαρτίου για τη Νιούκαστλ.

Σύμφωνοι, όταν θες να θεωρείσαι ομάδα υψηλού επιπέδου, οφείλεις να αντιληφθείς ότι συχνά το πρόγραμμά σου θα είναι... βουνό. Ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση, η Νιούκαστλ προετοιμάζεται για έναν από τους δυσκολότερους μήνες που θα βιώσει ποτέ σύλλογος! Η ομάδα του Έντι Χάου, βλέπετε, θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα στους «16» του Champions League, με αμφότερες αναμετρήσεις να είναι προγραμματισμένες για τις επόμενες εβδομάδες. Μόνο που νωρίτερα θα κληθεί να κοντράρει εντός έδρας Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (4/3) και Μάντσεστερ Σίτι (7/3) για την Premier League!

Ακολουθούν τα δύο ματς με τους Καταλανούς, με την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Τσέλσι να είναι προγραμματισμένη για τις 14/3 για το πρωτάθλημα! Μετά τη ρεβάνς με τους Μπλαουγκράνα δε, στις 22 του μήνα, οι Καρακάξες θα φιλοξενήσουν τη μισητή Σάντερλαντ στο τοπικό, Tyne-Wear ντέρμπι... Κι αυτά για μια ομάδα που μερικές εβδομάδες πριν και συγκεκριμένα μεταξύ 25 Ιανουαρίου και 14 Φεβρουαρίου, είχε παίξει κατά σειρά με Άστον Βίλα, Παρί Σεν Ζερμέν, Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι, Μπρέντφορντ, Τότεναμ και ξανά Άστον Βίλα...