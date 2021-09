Ioannina Lake Run: Το μεγάλο ραντεβού του φθινοπώρου είναι εδώ για 15η χρονιά!

Ένα από τα πιο σημαντικά δρομικά events της Ελλάδας, ο Γύρος Λίμνης Ιωαννίνων, έρχεται το διήμερο 18-19 Σεπτεμβρίου με συμμετοχές που ξεχωρίζουν.

Είναι η συνήθεια που έγινε λατρεία. Για 15η χρονιά, ο Γύρος Λίμνης Ιωαννίνων, όπως τον γνώριζαν πολλοί, δηλαδή το Ioannina Lake Run, έρχεται το διήμερο 18-19 Σεπτεμβρίου στην πρωτεύουσα της Ηπείρου.

Αθλητές και δρομείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα πάρουν μέρος στις διαδρομές των 5, 10 και 30 χιλιομέτρων, σε ένα μοναδικό περιβάλλον με φόντο τη λίμνη Παμβώτιδα και το Κάστρο Ιωαννίνων. Η διαδρομή των 30 χιλιομέτρων, μάλιστα, ξεχωρίζει καθώς είναι η ιδανική ευκαιρία για την προετοιμασία των μαραθωνοδρόμων – είναι γνωστό ότι μεγάλοι αθλητές την εντάσσουν στο πρόγραμμά τους για να ετοιμαστούν και για τα 42k.

Από το 2007, που άρχισε ο θεσμός με την ονομασία Γύρος Λίμνης, μπήκε στις καρδιές των κατοίκων και σιγά σιγά εξελίχθηκε και γιγαντώθηκε, με αποτέλεσμα το Ioannina Lake Run πια να έχει γίνει ξακουστό και το όνομά του να ξεπερνά τα εγχώρια σύνορα.

Ο ξεχωριστός, αυτός, αγώνας δρόμου, του οποίου η bwin θα είναι επίσημος χορηγός για 3η συνεχή χρονιά, στέκεται με περηφάνεια δίπλα σε μεγάλες διοργανώσεις της χώρας και για πολύ κόσμο αποτελεί προπομπό του Αυθεντικού Μαραθωνίου, που θα γίνει στην Αθήνα τον Νοέμβριο (13-14/11).

Photo credit: AZ Sports Images

Το Ioannina Lake Run μπορεί να χαρακτηριστεί και ως «το success story των δρομικών events της χώρας». Η επιτυχία του δεν μετριέται μόνο στον αριθμό συμμετοχών, στα στοιχεία δημοσιότητας, στην προσέλκυση χορηγών, στη θετική επίδραση στην τοπική οικονομία. Η επιτυχία του αποτελεί συνώνυμο της ευτυχίας και αντανακλά κατά βάση στον ιδιαίτερα υψηλό βαθμό ικανοποίησης των συμμετεχόντων, όπως αυτός καταγράφηκε στην έρευνα για το «αποτύπωμα» του Γύρου Λίμνης, αλλά και στη «δίψα» πολλών ακόμη ανθρώπων να συμμετέχουν, να γίνουν μέρος της διοργάνωσης – είτε αναφερόμαστε σε εθελοντές, που συνεισφέρουν ποικιλοτρόπως είτε σε επιχειρήσεις της περιοχής, οι οποίες, μέσα από τον θεσμό Lake Run Proud Partner, γίνονται «υπερήφανοι υποστηρικτές» του Γύρου Λίμνης και υποδέχονται τους δρομείς, προσφέροντας εκπτώσεις για αγορές και υπηρεσίες.

Το στοιχείο που έκανε το Ioannina Lake Run να ξεχωρίσει ήταν ότι πρόκειται για έναν αγώνα που στο επίκεντρό του έχει τον αθλητή και φόντο τη λίμνη Παμβώτιδα. Η ομορφιά του τοπίου, η επίπεδη διαδρομή των 30 χλμ., ο χρόνος διεξαγωγής του αγώνα πριν τον Κλασικό Μαραθώνιο της Αθήνας, οι γεμάτοι ενέργεια εθελοντές, οι παράλληλες αγωνιστικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, τα συλλεκτικά μετάλλια, η πλούσια τροφοδοσία, οι γενναίες παροχές προς όλους τους συμμετέχοντες, η αμέριστη συμπαράσταση της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ιωαννιτών, η διασύνδεσή του με το Πανεπιστήμιο μέσα από καινοτόμες πρωτοβουλίες, είναι μερικοί μόνο από τους λόγους που έκαναν τον Γύρο Λίμνης Ιωαννίνων να μπει στις καρδιές των δρομέων.

Photo credit: Δημήτρης Τοσίδης

Κι αυτοί είναι οι λόγοι που έχει σταθερούς φίλους, οι οποίοι δεν παραλείπουν να τον βάζουν στο αγωνιστικό τους καλεντάρι κάθε χρόνο, ενώ νέοι δρομείς προστίθενται χρονιά με τη χρονιά σε όσους θέλουν να τρέξουν στη λίμνη των Ιωαννίνων, στην ομορφότερη διαδρομή της Ελλάδας. Και όσοι δεν το έχουν κάνει, σίγουρα θα το κάνουν τα επόμενα χρόνια, γιατί… If you run, you must Lake Run!

Ο Γύρος Λίμνης Ιωαννίνων αποτελεί πλέον έναν από τους κλασικούς αγώνες δρόμου της χώρας, καθώς ελάχιστες είναι οι αντίστοιχες διοργανώσεις με ιστορία 15 χρόνων και αδιάλειπτη παρουσία. Και δεν μπορεί φυσικά να περάσει απαρατήρητο το γεγονός ότι ήταν από τους ελάχιστους αγώνες, που διοργανώθηκαν το 2020, χρονιά που η πανδημία της Covid-19 άφησε ισχυρό το αποτύπωμά της.

Αυτό που είναι επίσης αξιοσημείωτο για το Ioannina Lake Run, μετά τα 15 χρόνια, είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν δείχνει σημάδια «κόπωσης». Η οργανωτική ομάδα και οι εθελοντές δείχνουν τον ίδιο ενθουσιασμό με το ξεκίνημα, ο αγώνας συνεχώς ανανεώνεται και προσθέτει νέα στοιχεία, με αποτέλεσμα να βγάζει μία φρεσκάδα.

Photo credit: AZ Sports Images

Κρατώντας τα καλύτερα στοιχεία από την 15χρονη ιστορία του, προσαρμοζόμενος στα «θέλω» της σημερινής εποχής και σχεδιάζοντας το μέλλον του, το Ioannina Lake Run καταφέρνει να στρέψει τα πανιά του εκεί που... φυσάει ο άνεμος και προχωρά σε μια νέα εποχή, με πλήρη ανανέωση της εικόνας του, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες.

Ο 15ος Γύρος Λίμνης Ιωαννίνων, λοιπόν, είναι η αρχή ενός νέου κύκλου, ένα ορόσημο σε μια επιτυχημένη διαδρομή και μια αφετηρία για ένα νέο ταξίδι.

