Δείτε ποιες είναι οι πιθανές επιλογές του Πελεγκρίνι για την ρεβάνς της Μπέτις με τον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός την περασμένη Πέμπτη κατάφερε να πάρει την πολυπόθητη νίκη κόντρα στην Μπέτις ,μετά την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Βισέντε Ταμπόρδα στο 88ο λεπτό της αναμέτρησης. Στις 19 Μαρτίου, οι Πράσινοι πηγαίνουν στο Στάδιο Λα Καρτούχα, για ένα ιστορικής σημασίας παιχνίδι, καθώς έχουν την ευκαιρία να βρεθούν στους 8 του Europa league. Ισπανικά δημοσιεύματα χαρακτηρίζουν την εν λόγω αναμέτρηση ως το παιχνίδι της χρονιάς, καθώς είναι ζωτικής σημασίας και για τις δύο ομάδες. O Χιλιανός προπονητής δεν θα μπορεί να υπολογίζει τον μη εγγεγραμένο Λο Σέλσο, τον τραυματία Ίσκο καθώς και τον τιμωρημένο Γιορέντε. Ο Νατάν, που υποβλήθηκε σε εξετάσεις, θα είναι κανονικά στην διάθεση του Πελεγκρίνι.

Αναλυτικά η πιθανή εντεκάδα των Ισπανών :

Πάου Λόπες, Μπεγερίν , Μπάρτρα, Νατάν, Ρικάρντο Ροντρίγκες, Άμραμπατ, Αλτιμίρα, Φορνάλς, Αμπντέ, Άντονι και Κούτσο Ερνάντες.