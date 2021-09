Το «Olympic Day Run» ενώνει τις δυνάμεις του με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για να προσφέρει περισσότερα χαμόγελα στα παιδιά που το έχουν ανάγκη

Ο μοναδικός Ολυμπιακός Αγώνας Δρόμου στην Ελλάδα αναδεικνύει τις Ολυμπιακές αξίες.

Η απόλυτη Ολυμπιακή εμπειρία του ''Olympic Day Run'' επιστρέφει για 4η χρονιά στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2021. Ο μοναδικός Ολυμπιακός Αγώνας Δρόμου της χώρας αναμένεται να πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή Ολυμπιονικών, Παραολυμπιονικών, διακεκριμένων αθλητών και προπονητών, αθλητικών συλλόγων και σωματείων από όλη τη χώρα, καθώς και ενεργών πολιτών, προωθώντας το Ολυμπιακό πνεύμα και το «Ευ Αγωνίζεσθαι».

Στο πλαίσιο της παρουσίασης των φετινών δράσεων και ενεργειών του ''Olympic Day Run'', η διοργάνωση πραγματοποίησε συνέντευξη Τύπου στο αμφιθέατρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στην οποία παρουσίασε τη συνεργασία της με «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Η Δρ.Κυριακή Ουδατζή, Διευθύντρια του Ολυμπιακού Μουσείου και Γενική Διευθύντρια του ''Olympic Day Run'' παρουσίασε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του μοναδικού Ολυμπιακού Αγώνα Δρόμου, που τον καθιστούν αγώνα-ορόσημο για την πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη της χώρας.

Στη συνέχεια αναγνώστηκαν οι σύντομοι χαιρετισμοί του Προέδρου της ΟΕ του Αγώνα και Δημάρχου Θεσ/νίκης κου Κωνσταντίνου Ζέρβα, του Προέδρου της ΕΟΕ κου Σπύρου Καπράλου, καθώς και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λευτέρη Αυγενάκη, οι οποίοι αναφέρθηκαν στη μεγάλη δυναμική του σημαντικότερου για την παγκόσμια Ολυμπιακή οικογένεια αγώνα.

Ειδικότερα, ο κ. Λευτέρης Αυγενάκης, Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού σημείωσε: «Ο Ολυμπιακός Αγώνας Δρόμου είναι μια μοναδική εκδήλωση στη χώρα μας για τον εορτασμό της Διεθνούς Ολυμπιακής Ημέρας. Είναι ένα σημαντικό δρομικό γεγονός που επικοινωνεί διεθνώς την Ελλάδα ως γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων και καθιστά τη Θεσσαλονίκη σε παγκόσμιο Ολυμπιακό κέντρο. Η Διεθνής Ολυμπιακή Ημέρα δηλώνει εμφατικά, ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες δεν είναι μόνο αγωνίσματα και επιδόσεις, είναι Ιδέα διαχρονική, που πηγάζει από την αρχαιότητα, περνάει από γενιά σε γενιά και συνεχίζει απερίσπαστη την πορεία της στον χρόνο. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες διδάσκουν την αξία της κοινής αρμονικής και ειρηνικής συμπόρευσης των αθλητών που προέρχονται από διαφορετικές κοινωνικές και πολιτισμικές κουλτούρες. Ο Ολυμπισμός είναι αυτός που καταδεικνύει ότι η ειρήνη, το "ευ αγωνίζεσθαι” και η ευγενής άμιλλα είναι απαραίτητα συστατικά για την κοινωνία που θέλουμε να έχουμε. Αποτελεί μεγάλη ευκαιρία, να ενώσουμε δυνάμεις και να οικοδομήσουμε σε στέρεες βάσεις τις αξίες του Ολυμπιακού ιδεώδους».

Ο κ. Σπύρος Καπράλος, Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Πρόεδρος των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών και μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής ανέφερε: «Με ιδιαίτερη χαρά η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και το Ολυμπιακό Μουσείο αποφάσισαν να αφιερώσουν φέτος το Olympic Day Run στον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενώνοντας δυνάμεις για ένα τόσο σημαντικό σκοπό. Το Olympic Day Run είναι ένας Αγώνας Δρόμου που έχει κοινωνικό χαρακτήρα και στηρίζει τις Ολυμπιακές αξίες αναδεικνύοντας την ευγενή άμιλλα και τη σπουδαιότητα του Ευ Αγωνίζεσθαι, βασιζόμενος στην Αλληλεγγύη, που είναι άλλωστε και η βασική αξία που κινεί τον σκοπό του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Θέλουμε φέτος με αυτή τη συνεργασία να μοιράσουμε και εμείς χαμόγελα σε αυτά τα παιδιά που είναι το μέλλον της χώρας μας, και να τους δείξουμε ότι η Ολυμπιακή Οικογένεια είναι δίπλα τους στηρίζοντάς τα στον δικό τους αγώνα, συνδέοντας έτσι την ουσιαστική έννοια της αλληλεγγύης με το Ολυμπιακό Ιδεώδες».

Ο κ. Κωνσταντίνος Ζέρβας, Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Olympic Day Run Greece και Δήμαρχος Θεσσαλονίκης σημείωσε: «Είναι σημαντικό μέσα από διοργανώσεις και αθλητικά events να διατηρούμε ζωντανό το Ολυμπιακό πνεύμα, ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Ο παγκόσμιος θεσμός που καθιέρωσε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή για τον εορτασμό της αναβίωσης των Ολυμπιακών Αγώνων, για να τιμήσει τη γενέτειρά τους, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και χαρά που γίνεται για 4η συνεχή χρονιά στη Θεσσαλονίκη. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του Αγώνα είναι πως παράλληλα υποστηρίζει τον σκοπό του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», δίνοντάς μας ένα σημαντικό συμβολικό μήνυμα κοινωνικής ευαισθησίας. Από τη θέση του Δημάρχου της Θεσσαλονίκης αλλά και ως Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής θα χαρώ με την επίτευξη των στόχων μας».

Από την πλευρά του ο κ. Στέλιος Αγγελούδης, Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και Επ.Πρόεδρος του Ολυμπιακού Μουσείου, δήλωσε ότι: «Το Olympic Day Run Greece, ο σημαντικότερος για την Ολυμπιακή οικογένεια Αγώνας θέτει στο επίκεντρό του τον άνθρωπο. Η ανθρώπινη αλληλεγγύη και η κοινωνική ευαισθησία αποτελούν τον πυρήνα των Ολυμπιακών αξιών. Αυτές υπηρετούμε στην Ολυμπιακή Επιτροπή, αυτές αναδεικνύουμε με τις δράσεις μας στο Ολυμπιακό Μουσείο. Αυτοί είναι οι λόγοι που επιθυμούμε η βασική Ολυμπιακή δράση του Μουσείου μας να αφιερωθεί σε ότι κάνει πιο όμορφο το χαμόγελο ενός παιδιού».

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος Δ.Σ. «Το Χαμόγελο του Παιδιού», κ. Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος ανέφερε: «Το Χαμόγελο του Παιδιού», στα 25 χρόνια λειτουργίας του, τιμά, προασπίζεται και ακολουθεί πιστά τις αξίες και τα ιδανικά που το διέπουν, όπως είναι η ισότητα, ο σεβασμός, η αξιοπρέπεια. Αξίες που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τον αθλητισμό και το πνεύμα της ολυμπιακής ιδέας, καθώς η αθλητική παιδεία συμβάλλει ουσιαστικά στην κοινωνική και ηθική αγωγή. Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή να συμμετέχουμε στο 4ο “Olympic Day Run” Greece και στη διάδοση της Ολυμπιακής ιδέας, έπειτα από την ευγενική και συγκινητική πρωτοβουλία του Ολυμπιακού Μουσείου Θεσσαλονίκης. Ευχαριστούμε θερμά τους διοργανωτές και συμμετέχοντες, που στηρίζουν έμπρακτα τον καθημερινό «αγώνα» του Οργανισμού μας να βρίσκεται δίπλα σε κάθε παιδί και την οικογένειά του που βρίσκεται σε ανάγκη ή σε κίνδυνο».

Η Ολυμπιονίκης κωπηλασίας κα. Χρύσα Μπισκιτζή, εκπροσωπώντας την Ένωση Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες μετέφερε το μήνυμα της Προέδρου της ΕΣΟΑ κας Βούλας Κοζομπόλη: «Το Olympic Day Run αποτελεί τον μοναδικό αγώνα δρόμου που πραγματοποιείται με στόχο τη διάδοση των Ολυμπιακών Αξιών, στο πλαίσιο του εορτασμού της Διεθνούς Ολυμπιακής Ημέρας. Ως φορείς λοιπόν μετάδοσης και μεταλαμπάδευσης των Ολυμπιακών Αξιών, οι Έλληνες Olympians δεν θα μπορούσαμε να μην έχουμε ενεργή συμμετοχή, μέσω του συλλογικού μας φορέα, στη διοργάνωση του εν λόγω αγώνα. Όπως ανακοινώθηκε και κατά την εκδήλωση της Υπογραφής του Συμφώνου Συνεργασίας μας με το Ολυμπιακό Μουσείο πριν λίγο καιρό, από φέτος η Ένωση Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες-ΕΣΟΑ ενώνει τις δυνάμεις της με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, το Ολυμπιακό Μουσείο, τον Δήμο Θεσσαλονίκης, τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία και τον ΣΕΓΑΣ, προκειμένου όλοι μαζί την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου, να δώσουμε την εκκίνηση του 4ου Olympic Run Greece στη Θεσσαλονίκη».

Ο κ. Μανώλης Κολυμπάδης, Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, η κα. Ξένια Αργειτάκη, επίκουρη καθηγήτρια στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, παλιά πρωταθλήτρια των μεσαίων αποστάσεων, μέλος της ΕΟΕ και μέλος της ΕΘΝΟΑ εκπροσωπώντας την κα. Σοφία Σακοράφα Πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ, καθώς και η κα. Βούλα Ζυγούρη, Ολυμπιονίκης πάλης και μέλος του Δ.Σ. της ΕΘΝΟΑ, εκπροσωπώντας την κα. Εύη Μωραϊτίδου Πρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών υπογράμμισαν ότι το 4ο ''Olympic Day Run'' Greece αποτελεί τον Αγώνα-ορόσημο για την Ολυμπιακή οικογένεια, όπου 125 χρόνια μετά από τους Α' Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896, θα σημάνει την επανεκκίνηση του αθλητισμού μέσα από μια μεγαλειώδη Ολυμπιακή διοργάνωση, η οποία τιμά τις πανανθρώπινες Ολυμπιακές αξίες με το βλέμμα στραμμένο στον άνθρωπο.

Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν Ολυμπιονίκες και διακεκριμένοι αθλητές - μεταξύ των οποίων η Μαραθωνοδρόμος Μαρία Πολύζου, η Μαρία Αλεβίζου, ο κ. Γιώργος Λιβέρης ιδρυτικό μέλος της ΕΣΟΑ, ο κ. Ιωάννης Σταθόπουλος Υπεύθυνος Επικοινωνίας της ΕΣΟΑ, καθώς και πλήθος εκπροσώπων μέσων ενημέρωσης, οι οποίοι ανανέωσαν το ραντεβού τους στη γραμμή εκκίνησης του 4ου ''Olympic Day Run'' Greece.

Τρέξε για καλό σκοπό

Το ''Olympic Day Run'' GREECE ένωσε τις δυνάμεις του με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» με σκοπό να χαρίσει περισσότερα χαμόγελα σε παιδιά που το έχουν ανάγκη. Πλέον μπορείς και εσύ να υποστηρίξεις «Το Χαμόγελο του Παιδιού» δηλώνοντας τώρα συμμετοχή στον αγώνα των 2χλμ και επιλέγοντας εδώ ένα από τα πακέτα κοινωνικής προσφοράς. Με την εγγραφή σου προσφέρεις 3 ευρώ στον αδιάκοπο αγώνα του Οργανισμού να έχει κάθε παιδί όλα όσα αξίζει και δικαιούται.

Κάνε την εγγραφή σου

Η διοργάνωση περιλαμβάνει αγώνες 10km για ενήλικες, 5km για ενήλικες και εφήβους και 2km για όλες τις ηλικίες. Κάνε τώρα την Εγγραφή σου έως τις 10/09 εδώ.

Η PROTERGIA, Χρυσός Χορηγός του Ολυμπιακού Μουσείου και του Olympic Day Run, η Εθνική Ασφαλιστική, Μέγας Χορηγός, ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης, Αργυρός Χορηγός του Αγώνα, οι εταιρείες Άθως και Dole, Χορηγοί Τροφοδοσίας, το ξενοδοχείο Grand Hotel Palace, Χορηγός Φιλοξενίας και το ταξιδιωτικό πρακτορείο Greece on the Go, Τουριστικός Φορέας Υποστήριξης υποστηρίζουν το όραμα του Ολυμπισμού και προσφέρουν την ευγενική αρωγή τους για την υλοποίηση του υψίστου σημασίας εγχειρήματος, ανάδειξης της χώρας στον παγκόσμιο Ολυμπιακό χάρτη και τη διάδοση των Ολυμπιακών αξιών για ένα καλύτερο μέλλον.

Το 4ο Olympic Day Run GREECE διοργανώνεται από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία, τον Δήμο Θεσσαλονίκης, το Ολυμπιακό Μουσείο, την Ένωση Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες, τον ΣΕΓΑΣ και τον ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεσ/νίκης, το ΔΚΟ ''OLYMPiA'' και με τη συμμετοχή Ολυμπιονικών, Παραολυμπιονικών, Διακεκριμένων Αθλητών, Αθλητικών Συλλόγων και Θεσμικών Φορέων από όλη την χώρα, με την υποστήριξη της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας, του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών, του Συλλόγου Ελλήνων Παραολυμπιονικών, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της ΔΕΘ-HELEXPO και τελείται υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την Unesco, του Υπουργείο Εσωτερικών του Τομέα Μακεδονίας-Θράκης, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, και των Δήμων Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Θέρμης, Καλαμαριάς, Κορδελιού-Ευόσμου, Νεάπολης-Συκεών, Παύλου Μελά, Πυλαίας-Χορτιάτη, Βόλβης, Δέλτα, Θερμαϊκού, Λαγκαδά, Χαλκηδόνας, Ωραιοκάστρου, Αλμωπίας, Αριστοτέλη, Δίου-Ολύμπου, Εμμανουήλ Παππά, Ηράκλειας, Καβάλας, Κασσάνδρας, Κιλκίς, Νάουσας, Πολυγύρου, Σερρών και Σκύδρας.

Περισσότερες Πληροφορίες:

Το ''Olympic Day Run'' GREECE αποτελεί τον επίσημο παγκόσμιο θεσμό για τον εορτασμό της Διεθνούς Ολυμπιακής Ημέρας, που καθιέρωσε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, η διοργανώτρια αρχή των Ολυμπιακών Αγώνων, με στόχο τη διάδοση της Ολυμπιακής ιδέας. Ο παγκόσμιος εορτασμός για την ίδρυση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και για την απόφαση διοργάνωσης των πρώτων Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων (ΑΘΗΝΑ 1896), στρέφει το βλέμμα όλου του κόσμου στην Ελλάδα, ανυψώνοντάς την στον παγκόσμιο Ολυμπιακό και τουριστικό χάρτη.

http://olympicdayrun.gr/ και olympicmuseum-thessaloniki.org

Κάντε like στη σελίδα στο Facebook, follow σε Instagram και Twitter και εγγραφή στο YouTube και μάθετε πρώτοι τα νέα του επετειακού Ολυμπιακού δρομικού γεγονότος της χώρας !!!

Hashtag: #olympicdayrun #olympicdayrun_gr