Συνεχίζονται οι αλλαγές στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς στο πρωτάθλημα Πορτογαλίας εφαρμόστηκε για πρώτη φορά ο νέος κανονισμός για τα πέναλτι.

'Αλλη μια καινοτομία στον χώρο του ποδοσφαίρου αναμένεται να μπει στη ζωή μας! Στον αγώνα Τοντέλα - Ζιλ Βιθέντε για την Primeira Liga εφαρμόστηκε για πρώτη φορά ο νέος κανονισμός για τα πέναλτι.

Το ματς ήρθε ισόπαλο 2-2 για το εγχώριο πρωτάθλημα στη χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου, με τον Μουρίλο της φιλοξενούμενης ομάδας να εκτελεί από τα 11 βήματα, αφού πρώτα ακούμπησε τη μπάλα και με τα δύο πόδια κατά τη στιγμή της εκτέλεσης, ύστερα από γλίστρημα.

Ο διαιτητής έσπευσε να εξετάσει τη φάση στο VAR και έκρινε πως η διπλή επαφή δεν έγινε εσκεμμένα, αλλά άθελά του. Μέχρι πρότινος η εκτέλεση πέναλτι θα ακυρωνόταν, όμως σύμφωνα με τον νέο κανονισμό, κάτι τέτοιο δε θα συμβαίνει.

Πιο συγκεκριμένα, σε περίπτωση που ένας παίκτης χτυπήσει τη μπάλα κατά λάθος δύο φορές και η μπάλα καταλήξει στο τέρμα, το χτύπημα επαναλαμβάνεται. Εάν η μπάλα δεν καταλήξει στο τέρμα, δίνεται έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα στην αντίπαλη ομάδα ή επιτρέπεται πλεονέκτημα εάν η αμυνόμενη ομάδα έχει σαφώς το πλεονέκτημα.