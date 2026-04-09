Χάλκινο μετάλλιο ο Τζοβάνης στο παγκόσμιο πρωτάθλημα νέων

Ο Αρτέμης Τζοβάνης χάρισε στην ελληνική ξιφασκία το πρώτο της μετάλλιο στο ξίφος μονομαχίας σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, κατακτώντας το χάλκινο στην κατηγορία των νέων.

Μια σπουδαία επιτυχία για την ελληνική ξιφασκία σημειώθηκε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Νέων U21, στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, με τον Αρτέμη Τζοβάνη να κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στο ξίφος μονομαχίας νέων ανδρών.

Ο Έλληνας πρωταθλητής, νούμερο 10 στην παγκόσμια κατάταξη της FIE, πραγματοποίησε εντυπωσιακή πορεία σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, πετυχαίνοντας νίκες απέναντι σε κορυφαίους αθλητές και επιβεβαιώνοντας την υψηλή αγωνιστική του κατάσταση.

Η προσπάθεια του ξεκίνησε με τρεις νίκες σε έξι αγώνες στις pool, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή του στο κυρίως ταμπλό. Στη συνέχεια, προκρίθηκε άνευ αγώνα από το ταμπλό των 256. Στο ταμπλό των 128 επικράτησε του Aλ Αμπντουλχαράμ από το Κατάρ με σκορ 15-10. Στους 64 νίκησε τον Χοσέ Μιχουέλ από την Ισπανία με 15-9, ενώ στο ταμπλό των 32 ξεπέρασε το εμπόδιο του Καπέρσκι Φεντόρ από το Ισραήλ με το ίδιο σκορ. Στη φάση των 16, ο Τζοβάνης επικράτησε του Ονγκ Αζφάρ από τη Σιγκαπούρη με 15-8, εξασφαλίζοντας την παρουσία του στην τελική οκτάδα της διοργάνωσης.

Στον προημιτελικό, σε έναν συγκλονιστικό αγώνα που κρίθηκε στον τελευταίο πόντο, ο Έλληνας πρωταθλητής επικράτησε του Ζανγκ Νίκολας από τον Καναδά με 15-14, κατοχυρώνοντας το μετάλλιο. Στον ημιτελικό αντιμετώπισε τον Σάμελ Γιουσέρ από την Αίγυπτο, όπου παρά την προσπάθειά του, γνώρισε την ήττα με σκορ 15-7, ολοκληρώνοντας την εξαιρετική του πορεία με την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου.

Η επιτυχία του αθλητή του Αρίστων Παιανίας, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς αποτελεί το πρώτο μετάλλιο για την Ελλάδα στο Ξίφος Μονομαχίας Νέων ανδρών σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Παράλληλα, είναι μία διάκριση που έρχεται μετά από χρόνια για την ελληνική ξιφασκία σε επίπεδο νέων, με τα τελευταία μετάλλια να καταγράφονται το 2012, όταν ο Θοδωρής Νάκης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων στη Μόσχα και το 2017 και η Δώρα Γκουντούρα το ασημένιο μετάλλιο στη Βουλγαρία.

