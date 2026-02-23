Χάλκινο μετάλλιο η εθνική ομάδα σπάθης εφήβων στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

Οι Μιχαήλ Κούμπαρος, Ευάγγελος-Βασίλειος Κούτλας, Νικόλαος Λιβανός και Άγγελος Ντίβης έφεραν την εθνική ομάδα στην 3η θέση στη σπάθη εφήβων στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Σπουδαία επιτυχία σημείωσε η εθνική ομάδα σπάθης εφήβων στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην Τιφλίδα της Γεωργίας, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο και ανεβαίνοντας στο τρίτο σκαλί του βάθρου.

Oι Μιχαήλ Κούμπαρος, Ευάγγελος-Βασίλειος Κούτλας, Νικόλαος Λιβανός και Άγγελος Ντίβης έφεραν μία από τις σημαντικότερες διακρίσεις των τελευταίων ετών για την ελληνική σπάθη στην κατηγορία των εφήβων.

Στον μικρό τελικό, η ελληνική ομάδα μπήκε εξαιρετικά δυναμικά από την αρχή της αναμέτρησης, μην αφήνοντας περιθώρια αντίδρασης στην Ισπανία. Με αποφασιστικότητα, οι Έλληνες αθλητές κατέκτησαν τη νίκη και μαζί το χάλκινο μετάλλιο, χαρίζοντας μια σπουδαία διάκριση στα ελληνικά χρώματα και στην ελληνική ξιφασκία.

Η πορεία προς το μετάλλιο ήταν εντυπωσιακή. Στο ταμπλό των 32 η Ελλάδα προκρίθηκε άνευ αγώνος, ενώ στη φάση των 16 επικράτησε της Γεωργίας με σκορ 45-40. Στο ταμπλό των 8 αντιμετώπισε την Ελβετία, της οποίας επιβλήθηκε με 45-36, ερχόμενη ακόμη πιο κοντά στη ζώνη των μεταλλίων.

Στον ημιτελικό, η εθνική ομάδα πάλεψε δυναμικά απέναντι στην Ιταλία, σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική αναμέτρηση, ωστόσο δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση στον τελικό, γνωρίζοντας την ήττα με 45-41.

Σημαντική συμβολή σε αυτή τη μεγάλη επιτυχία είχαν οι προπονητές της ομάδας, Παναγιώτης Τζινιόλης (Ηλυσιακός), Νικολάι Ζαποροιντσέκο (Ασπίδα) και Γιάννης Νοταράς (Απόλλων Βριλησσίων).