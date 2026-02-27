Ο Θόδωρος Καρυπίδης βρέθηκε στην προπόνηση του Άρη, στο πλαίσιο της κοπής πίτας, και έστειλε το μήνυμά του στους παίκτες και το νέο τεχνικό επιτελείο.

Μια ημέρα μετά την επισημοποίηση της έναρξης της συνεργασίας του Άρη με τον Μιχάλη Γρηγορίου πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη κοπή πίτας της «κιτρινόμαυρης» οικογένειας, παρουσία του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ, Θόδωρου Καρυπίδη.

Ο ιδιοκτήτης της ομάδας, αφού πρώτα ευχήθηκε ευχήθηκε υγεία σε όλους για το 2026, τόνισε πως είναι υποχρέωση όλων στο αγωνιστικό τμήμα να αντιστρέψουν την ισχύουσα κατάσταση στις τελευταίες τέσσερις αγωνιστικής και γι' αυτό το λόγο προχώρησε στην αντικατάσταση του Μανόλο Χιμένεθ.

Ο Θοδωρής Καρυπίδης καλωσόρισε τον νέο προπονητή της ομάδας, ενώ εξέφρασε τη βεβαιότητα του πως οι παίκτες του Άρη θα δώσουν τα πάντα με τον Μιχάλη Γρηγορίου, ώστε να «γυρίσουν» το... κουμπί και να πετύχουν τον στόχο τους.

Όπως τόνισε ο μεγαλομέτοχος του κλαμπ η ομάδα έχει το πιο ακριβό μπατζετ που είχε ο Άρης αλλά η πορεία της ομάδας είναι η χειρότερη, κάτι που δεν το περιμένε. Ο Θόδωρος Καρυπίδης επισήμανε στους παίκτες του, όταν έχουν ποιότητα και παραστάσεις από μεγάλα πρωταθλήματα, αλλά δεν το βγάζουν μέχρι στιγμής στο γήπεδο, ενώ έδωσαν «δικαιώματα» στον κόσμο να αμφισβητεί την ομάδα τους και να μην πηγαίνει στο γήπεδο, φέρνοντας τους προ των ευθυνών τους.

Ο ισχυρός άνδρας των Θεσσαλονικιών ξεκαθάρισε πως τα παράπονα του κόσμου είναι δικαιολογημένα και θέλει νίκες μέχρι τέλος. Όπως τόνισε, ο ίδιος είναι μαθημένος στα δύσκολα και αντέχει από αυτές τις καταστάσεις και ζήτησε από τους παίκτες του να δείξουν εγωισμό.

Όσον αφορά την κοπή πίτας το φλουρί έπεσε στον... άτυχο του 2025, Μιχάλη Βοριαζίδη.