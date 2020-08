Μπάγερν Μονάχου: Βαυαροί σε ένα... ακατάπαυστο «πυρ» (pics & vids)

Οι Βαυαροί, πέρασαν και από τα ημιτελικά της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης φτάνοντας στο 3-0 επί της Λυών με σχετική άνεση, αν και στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης οι Γάλλοι έδειξαν πως είχαν κάθε καλή πρόθεση να κοιτάξουν τους Γερμανούς στα μάτια...

Η ομάδα του Χάνσι Φλικ πολύ άνετα και εύκολα είχε προβάδισμα δυο τερμάτων από το πρώτο μέρος χάρη στα γκολ που πέτυχε ο Σερζ Γκνάμπρι, ο οποίος πριν από μια πενταετία άκουσε τον Τόνι Πιούλις να του λέει ότι δεν ήταν ικανός να πάρει φανέλα βασικού ούτε καν στη Γουέστ Μπρομ... Πόσο μετανιωμένος θα αισθάνεται, άραγε, τώρα, ο Ουαλός προπονητής, βλέποντας την τρομερή εξέλιξη του Γκνάμπρι που εν έτει 2020 και έχοντας κοστίσει μόλις 8 εκατομμύρια στην Μπάγερν, πετάει... φωτιές;

Επιστρέφοντας στο γενικότερο κομμάτι του σκοραρίσματος για την ομάδα της Βαυαρίας που ετοιμάζεται για το τρεμπλ έπειτα από το 2013, το σύνολο του Φλικ απειλεί την απόλυτη κορυφή στα γκολ από ομάδα σε μια αγωνιστική περίοδο στο Champions League, τον Κριστιάνο Ρονάλντο και ξέρει ότι μονάχα η αντίπαλός της στον τελικό, Παρί, έχει μεγαλύτερη έφεση μπροστά από την απέναντι εστία!

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι έχει φτάσει στα 55 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Τελεία. Αυτό. Έχει σκοράρει 55 φορές και έχει μπροστά του ακόμα ένα παιχνίδι για να βελτιώσει ακόμα περισσότερο αυτή την επίδοση! Ο Πολωνός είναι ασταμάτητος, δεν χαμπαριάζει ούτε από καραντίνες, ούτε από αναβολές, ούτε από την απόσταση που είχε το φινάλε της Bundesliga μέχρι τη συνέχιση του Champions League.

Στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση έχει πετύχει σε 9 ματς τη φετινή σεζόν 15 γκολ και έχει τεράστια διαφορά απ' όλους τους υπόλοιπους του θεσμού. Στα 10 είχε σταματήσει ο Χάαλαντ στην Ντόρτμουντ, στα 9 είναι ο Γκνάμπρι με τον οποίο μαζί ευελπιστούν να σηκώσουν το τρόπαιο, το βράδυ της Κυριακής, στα 6 έμειναν οι Ντεπάι, Στέρλινγκ, Ζέσους, Μέρτενς και Κέιν...

Robert Lewandowski needs 2 more goals to equal Cristiano Ronaldo's single-season competition record... #UCL pic.twitter.com/SiLxqMxUIE

Αναλύοντας λίγο περισσότερο τα γκολ του «Λέβα», σε 31 ματς στο γερμανικό πρωτάθλημα εντοπίζονται 34 γκολ και σε 5 ματς του Κυπέλλου της χώρας, ο στράικερ της Μπάγερν πέτυχε 6 τέρματα. Μαζί και με τα 15 του Champions League, είναι ο κορυφαίος σε κάθε διοργάνωση που συμμετείχε! Μονάχα στο Super Cup Γερμανίας δεν είχε βρει δίχτυα κόντρα στην Ντόρτμουντ, τον Αύγουστο του 2019!

Είναι μόλις ο δεύτερος στα χρονικά του Champions League που φτάνει στα 15+ γκολ σε μια σεζόν πίσω από τον Κριστιάνο Ρονάλντο και φυσικά κυνηγάει πλέον τις επιδόσεις του CR7! Ο Πορτογάλος νυν σούπερ σταρ της Γιουβέντους είχε σκοράρει 17 φορές τη σεζόν 2013-2014, όταν και κατέκτησε τον τίτλο, είχε 16 γκολ τη σεζόν 2015-2016 και 15 την αγωνιστική περίοδο 2017-2018. Φυσικά, όλες αυτές τις περιόδους, ο Κριστιάνο πανηγύριζε τα μετάλλια του θριαμβευτή του Champions League και ο Λεβαντόφσκι... ορέγεται τον αριθμό 17 που είναι ο καλύτερος που έχει καταγραφεί στα χρονικά του θεσμού.

15 – Robert Lewandowski has become only the second player to score 15+ @ChampionsLeague goals in a single campaign after Cristiano Ronaldo (17 in 13-14, 16 in 15-16 & 15 in 17-18). Monsters. #UCL pic.twitter.com/ebLL3qRetP

Ο Σερζ Γκνάμπρι σίγουρα έχει σχεδόν ξεχάσει όσα είχε πει για εκείνον ο Τόνι Πιούλις περί της... έλλειψης ικανοτήτων για να παίξει βασικός στην Premier League. Πέντε χρόνια μετά, έχει κάνει τον άλλοτε κόουτς της Γουέστ Μπρομ να μην ξέρει που να κρυφτεί. Ο Γερμανός θυμάται και επαναφέρει εκείνα τα περιστατικά στο μυαλό του μονάχα όταν θέλει να πάρει ξανά λίγη μεγαλύτερη φόρα για να συνεχίσει και φέτος έχει καταφέρει να πρωταγωνιστήσει και στην Bundesliga, αλλά και στo Champions League.

Ο χαρακτηριστικός πανηγυρισμός του δεν σταματάει ποτέ και πλέον, σκοράροντας δυο φορές απέναντι στη Λυών – την πρώτη με τρομερή προσπάθεια και αριστερό «τούβλο» - ο Γκνάμπρι έφτασε στα 9 τέρματα στη διοργάνωση. Τι σημαίνει αυτό; Ότι μαζί με τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι έχουν καταφέρει να φτάσουν στα 24 γκολ, ξεπερνώντας όσα είχε καταφέρει το δίδυμο των Κριστιάνο Ρονάλντο και Γκάρεθ Μπέιλ στην Ρεάλ Μαδρίτης τη σεζόν 2013-2014.

Τότε, ο Πορτογάλος είχε 17 γκολ – την επίδοση ρεκόρ που διατηρείται και... απειλείται από τον Λεβαντόφσκι – και ο Ουαλός είχε βρει το δρόμο για τα δίχτυα 6 φορές. Αυτό το προσπέρασαν οι «Λέβα» και Γκνάμπρι και επιπλέον, μονάχα η δική τους συγκομιδή των γκολ, είναι καλύτερη από όλων των υπόλοιπων ομάδων του Champions League, πλην μιας! Της αντιπάλου τους στον μεγάλο τελικό, Παρί Σεν Ζερμέν!

Gnabry and Lewandowski have combined to score 24 goals in the UCL this season.

That is more than every other team in the competition except PSG (25) pic.twitter.com/144XrBIcox

— ESPN FC (@ESPNFC) August 19, 2020