Δυναμικό «παρών» στο Σαράγεβο από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού που έχουν ταξιδέψει, προκειμένου να στηρίξουν την ομάδα τους για το ματς με την Ντουμπάι BC.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣAΡΑΓΕΒΟ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Ντουμπάι BC στο Σαράγεβο, με τον κόσμο των «πρασίνων» να βρίσκεται στη Βοσνία για να στηρίξει την ομάδα του Έργκιν Άταμαν.

Συγκεκριμένα περίπου 150 φίλοι των «πρασίνων», είναι στο γήπεδο και έχουν πάρει θέση στις εξέδρες για να δώσουν ψυχολογική ώθηση στους παίκτες, στην κρίσιμη αναμέτρηση με την ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.