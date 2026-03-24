Ντουμπάι BC - Παναθηναϊκός: Με κόσμο στο πλευρό τους οι «πράσινοι»
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣAΡΑΓΕΒΟ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Ντουμπάι BC στο Σαράγεβο, με τον κόσμο των «πρασίνων» να βρίσκεται στη Βοσνία για να στηρίξει την ομάδα του Έργκιν Άταμαν.
Συγκεκριμένα περίπου 150 φίλοι των «πρασίνων», είναι στο γήπεδο και έχουν πάρει θέση στις εξέδρες για να δώσουν ψυχολογική ώθηση στους παίκτες, στην κρίσιμη αναμέτρηση με την ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
