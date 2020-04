Η μουσική που δεν έχει σύνορα και δεν την σταματάει ούτε ο ιός! (vid)

Για όσους δεν το θυμούνται ο Πάνος Καρέλας είχε μοιραστεί μαζί μας το εξαιρετικό θέμα με τα επιτραπέζια παιχνίδια. Μπορείτε να το δείτε ξανά εδώ.

Ο Πάνος ορμώμενος από την θετική διάθεση και την αισιοδοξία του αλλά και την καλή διάθεση που του προκαλεί το Gazzetta με θέματα που εκπέμπουν μία αισιόδοξη και δημιουργική νότα εν μέσω καραντίνας θέλησε να μοιραστεί μαζί μας και τις μουσικές του / καλλιτεχνικές ανησυχίες. Σε μία ξεκάθαρη απόδειξη πως η μουσική δεν έχει σύνορα και δεν την σταματάει ούτε ο ιός.

«Είμαστε μία ερασιτεχνική μπάντα που παίζουμε εδώ και αρκετά χρόνια κάθε Τετάρτη ζωντανά σε ένα γκαράζ με φίλους (εξ' ού και το όνομα North Garage Band ). Μία - δύο φορές τον χρόνο κάνουμε live σε μουσικές σκηνές όπου πάντα γίνεται ένας κακός χαμός, παρόλο που δεν είμαστε επαγγελματίες.

Αυτή είναι μία προσπάθεια μας να διασκευάσουμε ένα από τα αγαπημένα μας τραγούδια, ηχογραφώντας αποκλειστικά και μόνο μέσα από βίντεο στα κινητά μας. Χωρίς κανένα επιπλέον ηχοληπτικό εξοπλισμό κατά την ηχογράφηση. Η μίξη έχει γίνει σε ένα απλό πρόγραμμα που ο καθένας μπορεί να έχει σπίτι του. Με λίγα λόγια όρεξη να υπάρχει και όλα γίνονται.

Ο καθένας από την μπάντα με βάση έναν απλό οδηγό του τραγουδιού που φτιάχτηκε πάλι με βίντεο, ηχογράφησε το δικό του μουσικό μέρος. Στο τέλος όλα τα αρχεία ήχου των βίντεο πέρασαν από μίξη και αντίστοιχα τα βίντεο από μοντάζ που στο τέλος συνδέθηκε με την τελική μίξη της μουσικής.

Ελπίζουμε να άρεσε η προσπάθεια μας. Δοκιμάστε το και εσείς με τους φίλους σας! Είναι πολύ διασκεδαστικό και απασχολεί δημιουργικά το μυαλό. Ελπίζω να τελειώσει σύντομα όλο αυτό και να σας δούμε σε κάποιο live μας. Προς το παρόν θα μας βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook, @ northgarageband ».

North Garage Band- Supergirl (quarantine cover)

Recorded with our smartphones

We claim no rights. All rights belong to their rightfull owners.