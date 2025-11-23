Ο Γιάννης Γκούμας έκανε εντός έδρας ντεμπούτο στον ΠΑΣ Γιάννινα με την ομάδα της Ηπείρου να επικρατεί με σκορ 1-0 του Μακεδονικού.

Με μία γκολάρα του Μπουλάρι στο 60ό λεπτό ο ΠΑΣ Γιάννινα επικράτησε με σκορ 1-0 του Μακεδονικού. Μία νίκη που ήρθε στο ντεμπούτο του Γιάννη Γκούμα στον πάγκο της ομάδας της Ηπείρου. Πριν το γκολ του Μπουλάρι είχαν προηγηθεί 2 μεγάλες φάσεις του Κόντε.

Ως προς τον αγώνα στο 38' ήταν μία κεφαλιά του Κόντε που πέρασε ελάχιστα πάνω από το δοκάρι. Στο 49' ο Κόντε είχε πολύ μεγάλη φάση όταν σε κενή εστία δεν κατάφερε να βρει τη μπάλα για να σκοράρει.

Στο 60' ήρθε το 1-0. Έπειτα από διπλή προσπάθειά του ο Μπουλάρι πέτυχε ένα εξαιρετικό γκολ που έδωσε τη νίκη στην ομάδα του ΠΑΣ Γιάννινα.

ΠΑΣ Γιάννινα (Γκούμας): Σίνα, Σελιμάι, Πρεκατές, Τουρκοχωρίτης, Δούμας, Παυλίδης, Μπρικάλιατσα, Μπουλάρι, Κοντονίκος (61′ Κρυπαράκος), Αριγίμπι και Κόντε (75′ Πατρινός).

Μακεδονικός (Τυριακίδης): Γουναρίδης, Χασάνογλου, Θωμάι, Τσουκάκνης, Καλαϊτζής (79′ Σταμπουλίδης), Παναγιωτούδης, Καρτάλης (76′ Νούλας), Καραμπέρης, Μορέρ, Καντάβ (76′ Αμανατίδης) και Καπνίδης.

Super League 2 - Βόρειος Όμιλος

11η αγωνιστική

Ηρακλής - Καβάλα 1-0

Καμπανιακός - Νίκη Βόλου 1-3

Αναγέννηση Καρδίτσας - ΠΑΟΚ Β' 2-1

Κυριακή 23 Νοεμβρίου

Νέστος Χρυσούπολης - Αστέρας Β' AKTOR 0-1

ΠΑΣ Γιάννινα - Μακεδονικός 1-0

Βαθμολογία (11η αγ.)

1. Ηρακλής 27

2. Νίκη Βόλου 26

3. Αναγέννηση Καρδίτσας 26

4. Αστέρας Β' AKTOR 23

5. ΠΑΟΚ Β 11

6. Νέστος Χρυσούπολης 11

7. Καβάλα 9

8. ΠΑΣ Γιάννινα 8

9. Καμπανιακός 8

10. Μακεδονικός 5