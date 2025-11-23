Super League 2 - Βόρειος Όμιλος: Νίκη του ΠΑΣ Γιάννινα στο ντεμπούτο του Γκούμα με γκολάρα του Μπουλάρι
Με μία γκολάρα του Μπουλάρι στο 60ό λεπτό ο ΠΑΣ Γιάννινα επικράτησε με σκορ 1-0 του Μακεδονικού. Μία νίκη που ήρθε στο ντεμπούτο του Γιάννη Γκούμα στον πάγκο της ομάδας της Ηπείρου. Πριν το γκολ του Μπουλάρι είχαν προηγηθεί 2 μεγάλες φάσεις του Κόντε.
Ως προς τον αγώνα στο 38' ήταν μία κεφαλιά του Κόντε που πέρασε ελάχιστα πάνω από το δοκάρι. Στο 49' ο Κόντε είχε πολύ μεγάλη φάση όταν σε κενή εστία δεν κατάφερε να βρει τη μπάλα για να σκοράρει.
Στο 60' ήρθε το 1-0. Έπειτα από διπλή προσπάθειά του ο Μπουλάρι πέτυχε ένα εξαιρετικό γκολ που έδωσε τη νίκη στην ομάδα του ΠΑΣ Γιάννινα.
ΠΑΣ Γιάννινα (Γκούμας): Σίνα, Σελιμάι, Πρεκατές, Τουρκοχωρίτης, Δούμας, Παυλίδης, Μπρικάλιατσα, Μπουλάρι, Κοντονίκος (61′ Κρυπαράκος), Αριγίμπι και Κόντε (75′ Πατρινός).
Μακεδονικός (Τυριακίδης): Γουναρίδης, Χασάνογλου, Θωμάι, Τσουκάκνης, Καλαϊτζής (79′ Σταμπουλίδης), Παναγιωτούδης, Καρτάλης (76′ Νούλας), Καραμπέρης, Μορέρ, Καντάβ (76′ Αμανατίδης) και Καπνίδης.
Super League 2 - Βόρειος Όμιλος
11η αγωνιστική
Ηρακλής - Καβάλα 1-0
Καμπανιακός - Νίκη Βόλου 1-3
Αναγέννηση Καρδίτσας - ΠΑΟΚ Β' 2-1
Κυριακή 23 Νοεμβρίου
Νέστος Χρυσούπολης - Αστέρας Β' AKTOR 0-1
ΠΑΣ Γιάννινα - Μακεδονικός 1-0
Βαθμολογία (11η αγ.)
1. Ηρακλής 27
2. Νίκη Βόλου 26
3. Αναγέννηση Καρδίτσας 26
4. Αστέρας Β' AKTOR 23
5. ΠΑΟΚ Β 11
6. Νέστος Χρυσούπολης 11
7. Καβάλα 9
8. ΠΑΣ Γιάννινα 8
9. Καμπανιακός 8
10. Μακεδονικός 5
