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  • ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ -

    vs

    ΠAΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 07 -

    PRE-MATCH

  • ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ -

    vs

    ΣAΛΚΕ -

    PRE-MATCH

  • ΛΕΙΨΙΑ -

    vs

    ΦΡAΙΜΠΟΥΡΓΚ -

    PRE-MATCH

  • ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ -

    vs

    ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -

    PRE-MATCH

  • ΚΟΛΩΝΙΑ -

    vs

    ΜAΙΝΤΖ -

    PRE-MATCH

  • ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -

    vs

    ΜΠAΓΕΡΝ -

    PRE-MATCH

  • ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -

    vs

    ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ -

    PRE-MATCH

  • ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ -

    vs

    ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ -

    PRE-MATCH

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 2

    vs

    ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 0

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ 2

    vs

    ΚΟΛΩΝΙΑ 1

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 1

    vs

    ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ 0

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΑΛAΝΙΑΣΠΟΡ 1

    vs

    ΓΚΑΖΙΣΕΧΙΡ ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ 0

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΣΕΛΣΟΥΚΛΟΥΣΠΟΡ 1

    vs

    ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 0

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
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Ξεχάστε τις βόλτες... #μένουμε_σπίτι!

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Από αυτή εδώ την γωνιά κατά καιρούς έχετε μάθει για θέατρα, μπαράκια, εστιατόρια. Αυτή την φορά ξεχάστε τα! Ο κορονοϊός άλλαξε τα δεδομένα και την καθημερινότητά μας... 

Επιμέλεια:

Για καλό είναι. Δεν χρειάζεται να γκρινιάζουμε που θα μείνουμε και λίγο σπίτι. Ταινία, μουσική, βιβλία, επιτραπέζια, ύπνος, αγκαλιές με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. «Μπόρα» είναι θα περάσει...

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Όλος ο αθλητισμός σε παράκρουση λόγω κορονοϊού!

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O κορονοϊός έχει... σοκάρει όλο τον πλανήτη από άκρη και δυστυχώς αφήνει πίσω του εκαντοντάδες νεκρούς, ενώ σε επίπεδο αθλητισμού τον έχει... παραλύσει!

Όταν ο Ρέτζι ήρθε στην πόλη (vid & pics)

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Την ημέρα που οι Ιντιάνα Πέισερς διάλεξαν τον Ρέτζι Μίλερ ξέσπασαν αποδοκιμασίες. Οι φίλαθλοι ήθελαν τον Στιβ Άλφορντ και ευτυχώς γι’ αυτούς δικαιώθηκε η επιλογή του Ντόνι Ουόλς.

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