Ξεχάστε τις βόλτες... #μένουμε_σπίτι!

Για καλό είναι. Δεν χρειάζεται να γκρινιάζουμε που θα μείνουμε και λίγο σπίτι. Ταινία, μουσική, βιβλία, επιτραπέζια, ύπνος, αγκαλιές με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. «Μπόρα» είναι θα περάσει...
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ -vs
ΠAΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 07 -
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ -vs
ΣAΛΚΕ -
ΛΕΙΨΙΑ -vs
ΦΡAΙΜΠΟΥΡΓΚ -
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ -vs
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΚΟΛΩΝΙΑ -vs
ΜAΙΝΤΖ -
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ -
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -vs
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ -
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 2vs
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ 2vs
ΚΟΛΩΝΙΑ 1
ΑΡΗΣ -vs
ΟΦΗ -
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ -vs
ΛΕΣΤΕΡ -
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ -vs
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ -
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ -vs
ΑΡΣΕΝΑΛ -
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -vs
ΜΠΕΡΝΛΙ -
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ -vs
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ -
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -vs
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. -
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ -vs
ΤΣΕΛΣΙ -
ΛΕΓΚΑΝΕΣ -vs
ΡΕAΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΛΕΒAΝΤΕ -
ΜΑΓΙΟΡΚΑ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΘΕΛΤΑ -vs
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ -
ΣΠΑΛ -vs
ΚAΛΙΑΡΙ -
ΤΖΕΝΟΑ -vs
ΠAΡΜΑ -
ΤΟΡΙΝΟ -vs
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ -
ΛΕΙΨΙΑ -vs
ΦΡAΙΜΠΟΥΡΓΚ -
ΚΟΛΩΝΙΑ -vs
ΜAΙΝΤΖ -
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ -vs
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ -vs
ΣAΛΚΕ -
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ -
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΛAΡΙΣΑΣ ΦAΡΟΣ -vs
ΛAΡΙΣΑ -
ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ -vs
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -
ΡΕΘΥΜΝΟ -vs
ΠΑΟΚ -
ΑΕΚ -vs
ΛΑΥΡΙΟ -
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -vs
ΑΡΗΣ -
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ -vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ -
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ -vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ -
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ -vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ -
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ -vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ -
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ -vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ -
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ -vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ -
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ -vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ -
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ -vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ -
ΜΟΝΠΕΛΙΕ -vs
ΜΑΡΣΕΙΓ -
ΑΜΙAΝ -vs
ΑΝΖΕ -
ΝΑΝΤ -vs
ΝΙΜ -
ΤΟΥΛΟΥΖ -vs
ΜΕΤΣ -
ΜΠΡΕΣΤ -vs
ΛΙΛ -
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ -vs
ΝΤΙΖΟΝ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ -vs
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 1vs
ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛAΝΙΑΣΠΟΡ 1vs
ΓΚΑΖΙΣΕΧΙΡ ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΣΕΛΣΟΥΚΛΟΥΣΠΟΡ 1vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΕΝΜΠΟΥΡΓΚ 1vs
ΣΠAΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 7vs
ΟΥΡAΛ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΣΕΝΑΛ ΤΟΥΛΑ 0vs
ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖAΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ 73vs
ΜΠΑΝΤΙΡΜΑ 63
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ 74vs
ΚΑΡΣΙΓΙΑΚΑ 79
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΓΚΟΡΤAΜ 86vs
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΤΣΕΚΜΕΤΣΕ 63
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΦΙΟΝ ΜΠΕΛΕΝΤΙΓΙΕΣΙ 81vs
ΝΤΑΡΟΥΣAΦΑΚΑ 83
ΓΙΑΣΤΡΖΕΜΠΣΚΙ ΒΕΓΚΙΕΛ -vs
ΤΡΕΝΤΙΝΟ -
Από αυτή εδώ την γωνιά κατά καιρούς έχετε μάθει για θέατρα, μπαράκια, εστιατόρια. Αυτή την φορά ξεχάστε τα! Ο κορονοϊός άλλαξε τα δεδομένα και την καθημερινότητά μας...
Για καλό είναι. Δεν χρειάζεται να γκρινιάζουμε που θα μείνουμε και λίγο σπίτι. Ταινία, μουσική, βιβλία, επιτραπέζια, ύπνος, αγκαλιές με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. «Μπόρα» είναι θα περάσει...