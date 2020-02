«Σοκαρίστηκα κι εγώ με την “ποδιά” στον Κακά»! (vids)

Ο 24χρονος Τζαμάλ Φαρίντ, αγωνίζεται στην Hackney Wick που έχει ξεχωριστή ιστορία...

Ήταν ένα συνηθισμένο μεσημέρι σαν όλα τα υπόλοιπα στα οποία περνούσε χρόνο στο γήπεδο με έναν αγώνα 6x6 στο Χάγκερστον του Λονδίνου.

Η καμπάνια «Rent – A – Pred» της Adidas, θα του άλλαζε τη ζωή. Ο Κακά θα φορούσε ξανά ποδοσφαιρικά παπούτσια και θα εμφανιζόταν ξαφνικά μπροστά στις δύο ομάδες για να συμπληρωθούν τα άτομα και να γίνει το παιχνίδι επί ίσοις όροις!

«Ήταν έκπληξη, δεν γνωρίζαμε ότι θα έρθει να παίξει μαζί μας... Το κράτησαν μυστικό αυτοί που το κανόνισαν μέχρι και την τελευταία στιγμή, απλά τον είδαμε να μπαίνει στο γήπεδο! Ήταν ένα τεράστιο σοκ για εμένα και για όλους μας να βλέπουμε έναν άνθρωπο που έχει κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο να έρχεται στην γειτονιά μας για να παίξει μπάλα μαζί μας» είπε αρχικά στο Gazzetta Weekend Journal ο Φαρίντ!

Ο ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής – που παίζει ως φουλ μπακ στο κανονικό γήπεδο – θα γινόταν γνωστός σε όλο τον κόσμο. Το βίντεο μ' εκείνον πρωταγωνιστή θα γινόταν viral όσο ελάχιστα...

Έχοντας τον Κακά στην πλάτη του, θα έκανε μια απότομη αλλαγή κατεύθυνσης και η μπάλα θα περνούσε ανάμεσα απ' τα πόδια του Βραζιλιάνου! «Ποδιά». Σε κάτοχο της Χρυσής Μπάλας. Σε κάτοχο Champions League. Σε κάτοχο Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στον τεράστιο, Κακά!

«Δεν μπορώ να περιγράψω αυτό που αισθάνθηκα μόλις πέρασα τη μπάλα ανάμεσα απ' τα πόδια του. Ήμουν σε κατάσταση... σοκ, αδυνατούσα να πιστέψω αυτό που είχε γίνει! Όταν έγινε αυτό ο Κακά άρχισε να παίρνει το παιχνίδι πολύ πιο σοβαρά και σκόραρε δυο φορές και είχε τη μια από τις δυο ασίστ μετά από το περιστατικό! Τον... νευρίασα και μας έδειξε γιατί είναι ανάμεσα στους κορυφαίους» ανέφερε στο GWJ, κάνοντας σαφές πως παρά το γεγονός πως επρόκειτο για ένα φιλικό ματς σε μια μικρή γειτονιά με παιδιά που απλά απολαμβάνουν το απλό ποδόσφαιρο, ο εγωισμός του Κακά θίχτηκε και άρχισε να παίζει ακόμα πιο σοβαρά μετά από το... πάθημα.

When you turn up a mortal and leave as an internet legend!

It's not every day you get to nutmeg a #WorldCup winner #MondayMotivation | @Kaka | @HackneyWickFC pic.twitter.com/I97JcLEVUq

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 10, 2020