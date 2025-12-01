Την Εξατσίμποασι από την Τουρκία υποδέχεται την Τρίτη (20:00 Cosmote Sports 6) ο Ολυμπιακός για την 2η αγωνιστική του Champions League.

Τις... μάχες του στους ομίλους του Champions League συνεχίζει ο Ολυμπιακός με τις «ερυθρόλευκες» να φιλοξενούν για την 2η αγωνιστική την τουρκική Εξατσίμπασι. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 20:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sports 6 με τα κορίτσια του Μπράνκο Κοβάτσεβιτς να θέλουν να πάρουν την πρώτη νίκη στην ιστορία τους στην συγκεκριμένη διοργάνωση.

Αναλυτικά η σχετική αναφορά στην επίσημη ιστοσελίδα του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού έχει ως εξής: «Σπουδαίο ευρωπαϊκό «ραντεβού» για την ομάδα βόλεϊ Γυναικών του Ολυμπιακού, την Τρίτη (2/12) το βράδυ. Συγκεκριμένα, στις 20:00 (COSMOTE SPORT 6HD), οι «ερυθρόλευκες» τρεμπλούχες Ελλάδας αντιμετωπίζουν την πανίσχυρη τουρκική Εξατσίμπασι, την οποία υποδέχονται στο Ρέντη, σε μία μεγάλη «μάχη» για τη 2η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του CEV Champions League!

«Με τη στήριξη του κόσμου μας κόντρα σε μια πολύ μεγάλη ομάδα»

Η λίμπερο του Ολυμπιακού, Μαριαλένα Αρτακιανού ανέφερε τα εξής: «Αύριο, είναι το πρώτο εντός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι μας στο CEV Champions League, απέναντι σε μια πολύ δυνατή ομάδα, την Εξατσίμπασι και όλοι ανυπομονούμε. Το να παίζεις απέναντι σε τέτοιες ομάδες, σε ανεβάζει επίπεδο και μόνο κερδισμένοι μπορούμε να βγούμε από τέτοια παιχνίδια! Εμείς, αύριο, πρέπει να μπούμε να ευχαριστηθούμε το παιχνίδι, χωρίς άγχος και να παίξουμε στα όρια μας. Θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας να μας στηρίξει, απέναντι σε μια πολύ μεγάλη ομάδα. Σας περιμένουμε όλους στο γήπεδο».