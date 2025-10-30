Χωρίς να συναντήσει το παραμικρό πρόβλημα ο Ολυμπιακός επικράτησε με 3-0 της Νάπρεντακ και προκρίθηκε στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League. Εκεί θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Λας Πάλμας (Ισπανία) - Σζεκεσφεχερβάρ (Ουγγαρία) με τους Ισπανούς να έχουν κερδίσει εκτός έδρας με 3-1.

Έχοντας κερδίσει με άνεση μέσα στη Βοσνία, ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε τη Νάπρεντακ με στόχο όχι απλά να πάρει την πρόκριση στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, αλλά να το κάνει και με όσο γίνεται πιο εύκολη νίκη. Έτσι και έγινε με την ομάδα του Αντρέα Γκαρντίνι να επικρατεί με 3-0 (25-15, 25-18, 25-18) και να περιμένει τον αντίπαλό της από το παιχνίδι Λας Πάλμας (Ισπανία) - Σζεκεσφεχερβάρ (Ουγγαρία) που θα αρχίσει στις 21:00. Μεγάλο φαβορί είναι οι Ισπανοί που μέσα στην Ουγγαρία είχαν κερδίσει με 3-1.

Στα του αγώνα οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν και με 11 μπλοκ και 5 άσους δεν άφησαν το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης στην αντίπαλό τους. Ο Αλεξάνταρ Νεντέλκοβιτς με 15 πόντους εκ των οποίων οι 5 από μπλοκ αναδείχθηκε MVP του αγώνα και ήταν και ο πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης. Ο Κρίστιαν Φρομ ήταν ο δεύτερος διψήφιος για τους ερυθρολεύκους με 12 πόντους.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-6, 16-9, 21-13, 25-15

2ο σετ: 8-3, 16-9, 21-14, 25-18

3ο σετ: 8-4, 16-8, 21-13, 25-18

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού ΟΝΕΧ προήλθαν από 5 άσσους, 38 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων και της Νάπρεντακ προήλθαν από 2 άσσους, 25 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-15, 25-18, 25-18) σε 69'

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ (Αντρέα Γκαρντίνι): Φρομ 12 (8/12 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ, 25% υπ. - 13% άριστες), Πιτακούδης 4 (3/5 επ.), Πέριν 5 (3/6 επ., 2 μπλοκ, 30% υπ. - 20% άριστες), Ατανασίγιεβιτς 6 (4/7 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Καβάνα 1 (1/1 επ.), Νεντέλκοβιτς 15 (10/14 επ., 5 μπλοκ) / Τζιάβρας (λ, 27% υπ. - 18% άριστες), Κωνσταντινίδης (λ, 60% υπ. - 40% άριστες), Χασμπάλα, Καπετανίδης 5 (3/10 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 80% υπ. - 80% άριστες), Ζουπάνι 6 (6/12 επ.), Τζούριτς.

ΝΑΠΡΕΝΤΑΚ (Λιούμπισα Ρίστιτς): Βούκοβιτς 1 (1/7 επ.), Πόποβιτς 6 (3/8 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Ρίστιτς 5 (5/15 επ., 48% υπ. - 35% άριστες), Ντούγκιτς 4 (4/13 επ., 38% υπ. - 15% άριστες), Βίντοβιτς 1 (1 μπλοκ), Νταουτενφέντιτς 7 (4/5 επ., 3 μπλοκ) / Λούκιτς (λ, 57% υπ. - 48% άριστες), Ίσιτς 8 (8/18 επ.), Χαλίλοβιτς, Πεζέροβιτς, Τζούριτς.