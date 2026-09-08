LIVE TV η κλήρωση της Novibet Volley League
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Κλήρωση για τη νέα Novibet Volley League. Παρακολουθήστε μέσω live streaming την διαδικασία.
Μετά το τέλος του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Γυναικών και λίγες μέρες πριν την έναρξη αυτού των Ανδρών, έχουμε την κλήρωση της Novibet Volley League. Μια κλήρωση που θα διεξαχθεί στα Σπάτα. Δείτε μέσω Live Streaming την κλήρωση αυτή.
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