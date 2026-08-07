Ερασιτέχνης Άρης: «Δεν ζητάμε προνομιακή μεταχείριση. Απαιτούμε το αυτονόητο. Ισονομία»

Ο Ερασιτέχνης Άρης εξέδωσε οργισμένη ανακοίνωση ζητώντας ισονομία από την πολιτεία.

Επίθεση προς την πολιτεία εξαπέλυσε ο Ερασιτέχνης Άρης λίγες ημέρες πριν την διεθνής έκθεση της Θεσσαλονίκης τονίζοντας πως δεν ζητά προνομιακή μεταχείριση, αλλά απαιτεί το αυτονόητο δηλαδή την ύπαρξη ισονομίας, δικαιοσύνης και σεβασμού.

Η ανακοίνωση του ΑΣ Άρης

«Ο ΑΡΗΣ δεν ανήκε ποτέ και δεν πρόκειται να ανήκει σε κανένα πολιτικό κόμμα, σε καμία κυβέρνηση και σε κανέναν μηχανισμό εξουσίας. Η ιστορία του γράφτηκε με ανεξαρτησία, αξιοπρέπεια και αγώνες. Αυτές τις αρχές υπηρετεί και σήμερα. Υπήρξαν στιγμές που πιστέψαμε πως υπήρχε πραγματική διάθεση να αντιμετωπιστούν δίκαια τα ζητήματα του Συλλόγου μας.

Σήμερα, όμως, η πραγματικότητα αποδεικνύει ότι η εμπιστοσύνη αυτή έχει εξαντληθεί. Όταν ένας ιστορικός Σύλλογος και ο κόσμος του αντιμετωπίζονται με διαφορετικά μέτρα και σταθμά, όταν η ισονομία παραμένει ζητούμενο και η αδικία επαναλαμβάνεται, η σιωπή δεν αποτελεί επιλογή.

Και ας μην ξεχνά κανείς ποιον επιλέγει να αγνοεί. Τον δεύτερο μεγαλύτερο Αθλητικό Σύλλογο της χώρας σε ενεργά μέλη. Έναν Σύλλογο που εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας της Θεσσαλονίκης, της Μακεδονίας και της Ελλάδας. Έναν Σύλλογο που διαχρονικά προσφέρει στην κοινωνία, αλλά συνεχίζει να αντιμετωπίζεται με απαξίωση, να υποτιμάται και να υπονομεύεται, σαν να πρέπει διαρκώς να αποδεικνύει ότι δικαιούται όσα για άλλους θεωρούνται αυτονόητα.

Ο ΑΡΗΣ δεν ζητά προνομιακή μεταχείριση. Απαιτεί το αυτονόητο. Ισονομία, δικαιοσύνη και σεβασμό. Αυτά δεν είναι πολιτικές επιλογές. Είναι θεμελιώδεις υποχρεώσεις της πολιτείας.

Το μήνυμά μας είναι σαφές. Οι εποχές που ο ΑΡΗΣ και ο κόσμος του θεωρούνταν δεδομένοι έχουν περάσει. Η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται και ο σεβασμός δεν επιβάλλεται. Κερδίζονται μέσα από πράξεις.

Οι εκπρόσωποι της πολιτείας οφείλουν να γνωρίζουν ότι ο κόσμος του ΑΡΗ θυμάται, κρίνει και αξιολογεί. Όσοι επιλέγουν να σιωπούν απέναντι στην αδικία, δεν μπορούν να θεωρούν δεδομένη την εμπιστοσύνη των πολιτών όταν έρθει η ώρα της κρίσης.

Η ισονομία δεν είναι διαπραγματεύσιμη.

Είναι υποχρέωση».