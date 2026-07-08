Σε μία ακόμα προσεγμένη κίνηση προχώρησε η Καλαμάτα 80' με τους Μεσσήνιους να ανακοινώνουν την απόκτηση Αιγύπτιου ακραίου, Αμπντελραχμάν Ελχοσίνι.

Η Καλαμάτα 80' συνεχίζει τις μεταγραφικές της κινήσεις προκειμένου να εμφανιστεί όσο γίνεται πιο δυνατή στη νέα Novibet Volley League. Συγκεκριμένα οι Μεσσήνιοι έκαναν δικό τους τον 24χρονο Αιγύπτιο, Αμπντελραχμάν Ελχοσίνι.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Ο Α.Ο. Καλαμάτα 1980 Affidea ανακοινώνει την μεταγραφή του Abdelrhman Elhossiny!

Ο Abdelrhman Elhossiny Eissa, γεννημένος στις 24 Αυγούστου 2001, με ύψος 1,90μ., αγωνίζεται ως ακραίος και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του αιγυπτιακού βόλεϊ.

Το νέο απόκτημα της ομάδας μας κουβαλάει ήδη ένα σπουδαίο βιογραφικό, προερχόμενος από το μεγαθήριο της Αλ Αχλί (Al-Ahly SC), με την οποία κατέκτησε το Αφρικανικό Πρωτάθλημα Συλλόγων, αναδεικνυόμενος μάλιστα MVP και Καλύτερος Ακραίος (Best Outside Hitter) της διοργάνωσης. Παράλληλα, είναι βασικό στέλεχος της Εθνικής Αιγύπτου, με την οποία αγωνίστηκε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, αλλά και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού 2024.

Abdelrhman, σε καλωσορίζουμε στην πόλη της Καλαμάτας και στην οικογένεια του Α.Ο. Καλαμάτα 1980 Affidea! Σου ευχόμαστε μια χρονιά γεμάτη υγεία, χωρίς τραυματισμούς και με πολλές επιτυχίες στο φιλέ!».