Τη φανέλα του Παναθηναϊκού θα συνεχίσει να φοράει και τη σεζόν 2026-2027 ο διεθνής κεντρικός, Θοδωρής Βουλκίδης.

Ανανεώσεων συνέχεια στον Παναθηναϊκό, αφού μετά τη γνωστοποίηση της παραμονής του Θανάση Πρωτοψάλτη για τη νέα σεζόν (2026-2027), έγινε η αντίστοιχη και για τον Θοδωρή Βουλκίδη.

Ο Έλληνας διεθνής κεντρικός συμφώνησε με το «τριφύλλι» για έναν ακόμη χρόνο και θα βρίσκεται στο ρόστερ του Δημήτρη Ανδρεόπουλου, στην προσπάθεια για παραμονή στην κορυφή της Novibet Volley League.

Οι δηλώσεις του Βουλκίδη στο επίσημο σάιτ των «πρασίνων»:

«Η χαρά μου είναι απερίγραπτη που η οικογένεια του Παναθηναϊκού έδειξε ακόμη μια χρονιά εμπιστοσύνη στο πρόσωπο μου. Αυτό μου δίνει μεγαλύτερο κίνητρο για την συνέχεια. Έκλεισε μια χρονιά πολύ θετικά, θα έλεγε κανείς, αλλά διψάμε για ακόμη περισσότερα που θα έρθουν. Δεν θέλω να πω πολλά, περιμένω πώς και πώς να παίξω και να δώσω την ψυχή μου μπροστά σε αυτόν τον απίθανο κόσμο του Παναθηναϊκού. Η συνήθεια που έγινε λατρεία»