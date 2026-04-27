Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Μίλωνα αποτελεί και τυπικά ο Σάκης Ψάρρας. Ο Έλληνας προπονητής που στα έξι χρόνια που κάθισε στον πάγκο της ομάδας της Νέας Σμύρνης συνέβαλε τα μέγιστα στο να αλλάξει επίπεδο δεν θα συνεχίσει, με τους «πράσινους» να τον ευχαριστούν για την προσφορά του.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Το τμήμα βόλεϊ του ΑΟΝΣ Μίλων ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον προπονητή Σάκη Ψάρρα, κλείνοντας έναν κύκλο που σημάδεψε τη σύγχρονη ιστορία του συλλόγου.

Ο Σάκης Ψάρρας ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας το καλοκαίρι του 2020 και παρέμεινε έως τη φετινή σεζόν, οδηγώντας τον Μίλωνα σε μια εντυπωσιακή αγωνιστική άνοδο και καθιέρωση στο υψηλότερο επίπεδο.

Κατά τη διάρκεια της εξαετούς θητείας του, ο Μίλων γνώρισε την πιο επιτυχημένη περίοδο της ιστορίας του στο ανδρικό βόλεϊ.

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης καθιερώθηκε στις πρώτες θέσεις της Volley League και εξασφάλισε για πρώτη φορά ευρωπαϊκή παρουσία.

Ξεχωρίζουν η κατάκτηση της 3ης θέσης στο πρωτάθλημα, η συμμετοχή σε τελικό Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς και η εξαιρετική ευρωπαϊκή πορεία τη σεζόν 2023–2024, όπου ο Μίλων έφτασε μέχρι τις οκτώ κορυφαίες ομάδες του CEV Cup. Την ίδια στιγμή, τη φετινή σεζόν η ομάδα πραγματοποίησε μία από τις πιο σταθερές παρουσίες της, τερματίζοντας 2η στην κανονική περίοδο με εντυπωσιακό ρεκόρ 15–3.

Η αγωνιστική ταυτότητα που έδωσε στην ομάδα, η έμφαση στην πειθαρχία και η ανάπτυξη νέων αθλητών αποτέλεσαν βασικά στοιχεία της επιτυχημένης του πορείας. Υπό την καθοδήγησή του, ο Μίλων εξελίχθηκε σε μια από τις πλέον ανταγωνιστικές και υπολογίσιμες δυνάμεις του ελληνικού βόλεϊ.

Η συνεργασία των δύο πλευρών χαρακτηρίστηκε από επαγγελματισμό, συνέπεια και κοινό όραμα για πρόοδο.

Ο ΑΟΝΣ Μίλων ευχαριστεί θερμά τον Σάκη Ψάρρα για την προσφορά του και του εύχεται κάθε επιτυχία στη συνέχεια της προπονητικής του πορείας.

We are Milon!».