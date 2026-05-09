Ανδρεόπουλος: «Αυτή η χαρά είναι αποτέλεσμα όλης της χρονιάς»
Αναλυτικά όσα είπε ο προπονητής του Παναθηναϊκού στην κάμερα της ΕΡΤ μετά την κατάκτηση του τίτλου: «Ήταν ένα πολύ σκληρό παιχνίδι: ακόμα και όλα τα σετ πήγαν στη λεπτομέρεια. Το γνωρίζαμε από την αρχή. Συναδελφικά να δώσω τα συγχαρητήρια μου για αυτό που παρουσίασε και τον τρόπο που κράτησε την ομάδα ο συνάδελφός μου κόουτς Μαμάης. Ο δεύτερος τελικός ήταν ένα παιχνίδι που τα δύο πρώτα πήγαν μέσα: σε δύο - τρεις φάσεις δεν μπορέσαμε να ανταπεξέλθουμε.
Δεν αλλάξαμε τίποτα, ποτέ δεν αλλάζουμε τίποτα. Είμαστε αυτοί που ήμασταν. Κάναμε πολύ σκληρή δουλειά. Πρέπει να το αναγνωρίζω στους παίκτες μου δεν έχουν σταματήσει όλη τη σεζόν και αυτή η χαρά στο τέλος είναι αποτέλεσμα όλης της χρονιάς».
